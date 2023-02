Policijski službenik i još četiri osobe uhapšeni zbog prodaje narkotika

Podgorica, (MINA) – Policijski službenik D.Lj (30), i još četiri osobe, uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, zajedno sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, realizovali višemjesečnu policijsku akciju kodnog naziva „Lovka“.

Iz policije su kazali da je ta akcija bila usmjerena na suzbijanje ulične prodaje heroina na teritoriji Glavnog grada.

„Danas su, zbog sumnje da su izvršili tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje opojnih droga u promet, uhapšeni D.Lj. (30) – koji je službenik Uprave policije, D.Lj. (24), D.K. (20), S.S. (24) i T.Š. (27), svi iz Podgorice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u odnosu na taj predmet u prethodnom periodu podnijeta krivična prijava i protiv N.T.

„Pripadnici Uprave policije su danas, po nalogu sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, izvršili pretrese stanova i drugih prostorija, kao i vozila, koje koriste osumnjičena lica“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, policija je tokom trajanja te višemjesečne aktivnosti oduzela ukupno 230 grama heroina, oko 120 grama marihuane, 23.345 EUR novca, četiri vozila, 105 komada municije i dvije vage za precizno mjerenje.

„Sumnja se da pronađeni novac potiče od takozvane ulične prodaje narkotika“, dodali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS