Policija utvrđuje kako je došlo do požara na kombiju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do požara na kombiju koji je bio parkiran u Ulici Slobodana Škerovića, u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, do požara je došlo oko 17 sati i 45 minuta.

„Na vozilu je nastupila materijalna šteta. Podgorička policija na licu mjesta vrši uviđaj“, rekli su iz policije.

