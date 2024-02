Policija obišla škole iz preventivnih razloga

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici obišli su danas crnogorske škole prvenstveno iz preventivnih razloga, u cilju održavanja javnog reda i mira, bezbjednosti učenika, kao i zbog mogućih neprijavljenih javnih okupljanja, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su, povodom medijskih navoda da službenici Uprave policije obilaze škole širom Crne Gore, podsjetili da je prethodnih dana najavljen štrajk prosvjetnih radnika u obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

„Policijski službenici su danas, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, članu 18, gdje su propisani policijski poslovi, i između ostalog “zaštita i unapređenje bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava“ i „prevencija svih oblika kriminaliteta i drugih nezakonitih postupanja“, izvršili obilazak škola, prvenstveno iz preventivnih razloga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici obišli škole obavljajući poslove u skladu sa Zakonom, posebno u cilju održavanja javnog reda i mira, bezbjednosti učenika, kao i zbog mogućih neprijavljenih javnih okupljanja.

„Ovo je bio i biće jedini razlog prisustva policijskih službenika u obrazovnim ustanovama tokom štrajka“, naglasili su iz policije.

Kako su rekli, obilazak je izvršen, između ostalog, i radi upoznavanja sa činjenicama u odnosu na vrijeme, mjesto, obim, tok i način održavanja štrajka i mogućih neprijavljenih javnih okupljanja sa stanovišta javnog reda i mira i bezbjednosti građana, a posebno učenika.

„Smjernice za naznačeno postupanje su u skladu sa Zakonom izdate usmenim putem od strane nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije zaduženih za javni red i mir, rad policije u zajednici i policijsku prevenciju, kao i jedinice zadužene za suzbijanje maloljetničke delinkvencije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se radi na utvrđivanju činjenjica u odnosu na navode da je jedan policijski službenik u Rožajama fotogradisao zaposlene u jednoj školi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS