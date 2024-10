Pokreću projekat praćenja i izvještavanja o reformama u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) pokreće novi projekat “Pravosudni monitor – praćenje i izvještavanje o reformama u pravosuđu”, tokom kojeg će obavještavati javnost o izazovima i reformama pravosudnog sistema Crne Gore.

Iz HRA su saopštili da je projekat podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

„Projekat je usmjeren na analize i sažeto obavještavanje javnosti o izazovima i reformama pravosudnog sistema Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će svakog mjeseca, putem biltena, s prevodom i na engleski jezik, obavještavati o važnim problemima i njihovom rješavanju ili predlozima rješenja.

Iz HRA su ukazali da, prema Izvještaju o ljudskim pravima Stejt departmenta za Crnu Goru, uprkos ustavnim i zakonskim garancijama nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, Vlada Crne Gore te principe nije sasvim poštovala.

„Slično tome, Evropska komisija naglašava nizak nivo percepcije građana o nezavisnosti pravosuđa (35 odsto) građana, što se uz politički pritisak ističe kao ključni problem“, naveli su iz HRA.

Iz te nevladine organizacije su kazali da se u Crnoj Gori trenutno vodi deset krivičnih postupaka protiv sudija i državnih tužilaca zbog organizovanog kriminala i korupcije, dok pokušaji izbora novog predsjednika Vrhovnog suda poslije ostavke Vesne Medenice traju već tri godine.

Iz HRA su istakli da sudovi pate od nedostatka kadra, a da je situacija posebno teška u Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici koje sudi najteže predmete organizovanog kriminala.

Oni su naglasili da Sudski i Tužilački savjeti nijesu u punom sastavu.

„Preporuke Evropske komisije, Venecijanske komisije i GRECO Savjeta Evrope nisu u potpunosti primjenjene“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj projekta da pomogne jačanje vladavine prava putem praćenja pravosudnih reformi i uticanja na unapređenje transparentnosti i odgovornosti pravosudnog sistema.

HRA će, kako se dodaje, doprinijeti i većoj vidljivosti civilnog društva u praćenju i zagovaranju reforme pravosuđa.

„Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD“, kaže se u saopštenju.

