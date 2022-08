Poginuo mladić na putu Mojkovac – Đurđevića Tara

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara poginuo je N.L. (23) iz Mojkovca.

Policija je saopštila da su dvije osobe povrijeđene, od kojih je jedna državljanka Srbije.

Oni su upućeni u Klinički centar Crne Gore.

Saobraćajna nesreća se, prema podacima policije, dogodila 35 minuta poslije ponoći.

