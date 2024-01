Podgorica, (MINA) – UNICEF će pomoći Vladi da ispuni obaveze u oblasti prava djeteta i kriterijume pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander u razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), na sastanku je razgovarano o nacionalnoj strategiji prevencije nasilja nad djecom, zaštiti djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja, online nasilja, kao i nelegalnih dječijih brakova.

“UNICEF će nastaviti da podržava MUP i pruža profesionalne obuke i specijalizacije svim službenicima koji rade na slučajevima koji uključuju djecu”, poručio je Santander.

On je kazao da će UNICEF podržati Vladu da uvede specijalizovani servis Dječja kuća – Barnahus.

Iz MUP-a su naveli da je Dječja kuća međunarodni model dobre prakse koji su mnoge članice EU usvojile, a koji omogućava policiji, tužilaštvu, socijalnim i zdravstvenim radnicima i sudijama da rade zajedno s djetetom, u okruženju po mjeri djeteta.

Oni su dodali da se kroz taj servis izbjegava intervjuisanje djeteta više puta koje dodatno traumatizuje dijete, uključujući u slučajevima seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja.

Šaranović je zahvalio UNICEF-u na kontinuiranoj podršci unapređenju statusa djece u Crnoj Gori i istakao da MUP želi da pošalje važnu poruku da država vodi računa o najmlađima, kao najranjivijoj grupi stanovništva.

„I sam, kao otac, dodatno sam posvećen kreiranju bezbjednog ambijenta za rast i razvoj djece u Crnoj Gori”, rekao je Šaranović.

Kako je kazao, MUP je aktivirao brojne mehanizme za jačanje kapaciteta institucije u odgovoru na te izazove.

“U saradnji sa međunarodnim organizacijama osnažićemo naše kadrovske i operativne potencijale kako bi djelovali preventivno, i kako bi se, zajedno sa svim partnerima u državnom i civilnom sektoru, odnijeli odgovorno prema ovom osjetljivom pitanju“, naveo je Šaranović.

On je istakao je da je to samo dio uspješnih napora koje nova Vlada preduzima kako bi izvršila neophodne reforme i ubrzala proces evropskih integracija.

Šaranović i Santander su, kako se navodi, dogovorili da prioritet buduće saradnje MUP-a i UNICEF-a bude sprečavanje nasilja nad djecom i efektno odgovaranje na njega bilo da se dešava onlajn ili oflajn.

