Podrška i poštovanje učiteljima

Podgorica, (MINA) – Učiteljima se mora odati poštovanje za odgovornost i ne smije zaboraviti koliki teret je na njihovim leđima, poručio je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je svim crnogorskim učiteljima čestitao 5. oktobar – Svjetski dan učitelja.

Vojinović je rekao da je učitelj drugi roditelj, a da je prvi korak u učionicu dječiji korak u svijet.

„Kako će se snaći u tom svijetu, zavisi od svakog učenika pojedinačno, ali i od onoga što im učitelj pruža. Od njegovog znanja, vještine, kreativnosti, energije i strpljenja“, naveo je Vojinović u čestitki.

Kako je kazao, učenje je uvijek dvosmjerno putovanje, jer se uči zajedno i obostrano, jedni od drugih.

Vojinović je rekao da je suvišno govoriti o odgovornosti učitelja, ali da joj se mora odati poštovanje.

“I ne smijemo zaboraviti koliki teret je na njihovim leđima. Koliko truda, rada, podrške, ljubavi, saosjećanja pružaju našoj djeci. Tu ruku koja ih čuva u najranjivijem uzrastu, prilikom prvih najvažnijih koraka na putu ka budućnosti“, istakao je Vojinović.

On je rekao da na Svjetski dan učitelja, ali i tokom cijele godine, Ministarstvo prosvjete učiteljima nedvosmisleno daje podršku.

„Izražavamo i poštovanje učiteljima, ističući vrijednost i važnost učiteljskog poziva u vođenju i oblikovanju budućih generacija“, dodao je Vojinović.

