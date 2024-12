Podići operativnu spremnost zbog najavljenog jakog vjetra

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pozvao je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu operativnu spremnost, zbog najavljenog jakog vjetra.

Iz Direktorata su kazali da je upozorenje učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja poslato u cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih meteoroloških pojava na području Crne Gore.

“Imajući u vidu da se u skladu sa prognostičkom situacijom očekuje pojačan i jak vjetar, sjevernih smjerova, na udare olujni, ponegdje i orkanske jačine, moguće su određene posljedice na terenu, a može doći i do ometanja svakodnevnih redovnih rutinskih aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz Direktorata su preporučili građanima da prate zvanična saopštenja, informacije i upozorenja nadležnih institucija putem medija.

“Pripremite se za nepogode: Osigurajte vašu imovinu, posebno ako živite u područjima koja su podložna jakim udarima vjetra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da građani treba da izbjegavaju putovanja ukoliko nije neophodno, naročito u planinskim predjelima i područjima koja su sklona ciklonima i odronima.

“Budite spremni na prekide u snabdijevanju: Pripremite osnovne namirnice u slučaju prekida u snabdijevanju vodom, strujom ili komunikacijama”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da Direktorat ostaje u stalnom kontaktu sa svim relevantnim službama kako bi se adekvatno odgovorilo na sve eventualne posljedice vremenskih nepogoda.

Iz Direktorata su apelovali na sve građane da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS