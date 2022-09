Početak Programa stručnog osposobljavanja odgođen zbog sajber napada

Podgorica, (MINA) – Početak Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca odgođen je dok se ne uspostavi bezbjedno informatičko okruženje, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog resora su podsjetili da je Vladina informatička infrastruktura od 20. avgusta pod intezivnim sajber napadima, dodajući da je, iz sigurnostih razloga, pristup internet i servisima Portala eUprave prekinut.

“Iz tog razloga odlaže se početak realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem do uspostavljanja bezbjednog informatičkog okruženja, kako bi prijave poslodavaca i korisnika mogle da se odvijaju nesmetano i bezbjedno”, kaže se u saopštenju.

