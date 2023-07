Otvorili novu istragu protiv Vesne Medenice

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) otvorilo je novu istragu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, saznaje Televizija E.

Sagovornici te televizije kazali su da se Medenica novom istragom sumnjiči da je zloupotrijebila službeni položaj, ali ne otkrivaju u kojem slučaju je, prema sumnjama istražitelja, počinila to krivično djelo.

Odgovor na to pitanje nije mogao da da ni advokat Medenice, Zdravko Begović, koji je potvrdio ta saznanja i dodao da je saslušanje njegove branjenice zakazano za srijedu u devet sati.

SDT je sredinom oktobra prošle godine podiglo optužnicu protiv Medenice zbog sumnje da je bila član kriminalne grupe koju je 2019. godine navodno organizovao njen sin Miloš Medenica.

Ta kriminalna organizacija tereti se za krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju i prodaju droge, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teške tjelesne povreda i sprječavanje dokazivanja.

Početak suđenja zakazan je za 6. septembar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS