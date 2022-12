Onlajn nastava u svim školama u Crnoj Gori do kraja sedmice

Podgorica, (MINA) – Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori do kraja sedmice će biti organizovana onlajn /online/, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog resora su kazali da su tu odluku donijeli imajući u vidu da su i danas pristigle dojave o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

„Na ovaj način nastojimo da obezbijedimo kontinuitet nastave, vodeći računa o bezbjednosti učenika i zaposlenih“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo, u saradnji sa Upravom policije, blagovremeno obavijestiti javnost o svim daljim aktivnostima i preporukama.

„Takođe, i danas apelujemo na smirenost i pribranost svih građana, te poštovanje intrukcija Ministrarstva i Uprave policije, kako bi zajednički doprinijeli stabilnosti u novonastaloj situaciji“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS