Oftalmološke usluge brže i dostupnije pacijentima

Podgorica, (MINA) – Pacijenti koji su na usluge iz oblasti oftalmologije dugo čekali u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), moći će ubuduće da ih dobiju u privatnim zdravstvenim ustanovama (PZU) ili domovima zdravlja u nekoliko opština, čime će biti rasterećena Klinika za očne bolesti koja bi trebalo da se bavi najsloženijom patologijom.

Zahvaljući izmjenama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova, koje je Vlada usvojila 11. maja, oftalmološke usluge ubuduće pružati ambulante domova zdravlja Bar, Berane, Danilovgrad, Kotor i Podgorica.

Osim toga, Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) zaključio je ugovore sa deset privatnih zdravstvenih ustanova (PZU) i specijalističkih ambulanti koje će osiguranicima, na osnovu uputa izabranog doktora, besplatno pružati pojedine specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge iz oblasti oftalmologije.

Ugovori su potpisani sa specijalističkim ambulantama „Dr Jovović“ i „Borović“, PZU Očna ordinacija OKO VMMM, Lens Commerce, Dijagnostica, poliklinikom Moj Lab, kao i sa dnevnim bolnicama “Oftalens dr Koturović” i Optimal iz Podgorice.

Fond je zaključio ugovore i sa specijalističkom ambulantom Vid i očnom ordinacijom “Dr Marina” iz Bara.

Ugovorima je, između ostalog, predviđeno da će osiguranici u PZU moći besplatno, odnosno na teret Fonda, da obave kompletne prve oftalmološke preglede, kontrolne preglede, određivanje naočara, praćenje hroničnih stanja, kao i ultrazvuk oka.

Pravo na te zdravstvene usluge imaju osiguranici sa područja Podgorice, Tuzi, Zete, Danilovgrada, Kolašina, Bara i Ulcinja, a prema Ugovoru na njih ne bi trebalo da čekaju duže od 15 dana.

U dnevnim bolnicama ljekari će, na teret Fonda, raditi vitrektomiju i uklanjanje katarakte, evakuacije i zamjene silikonskog ulja, operacije amblacije mrežnjače, a pravo na te usluge imaju osiguranici iz cijele države.

Iz FZO su agenciji MINA kazali da građani pravo na besplatne specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge ostvaruju na osnovu uputa izabranog doktora, a usluge bolničke zdravstvene zaštite na osnovu uputa ljekara, po predlogu konzilijuma oftalmologa KCCG.

Ugovori sa PZU potpisni su na dvije godine, pa će usluge iz oblasti oftalmologije pružati do aprila 2025. godine.

Na pitanje da li planiraju da ovu mrežu prošire sa PZU i oftalmološkim ambulantama iz drugih opština, u kojima do sada nije uspostavljena saradnja, iz FZO su kazali da to zavisi prije svega od potreba javnog zdravstvenog sistema, odnosno zdravstvenih ustanova po opštinama koje iskazuju potrebu za uključivanjem PZU.

Direktorica Klinike za očne bolesti KCCG Jelena Radojičić smatra da će ovakav korak Fonda znatno olakšati rad ljekara u ustanovi kojom rukovodi, jer će građani brojne usluge sada moći da odrade u PZU.

“To znači da će se vidno rasteretiti opšte oftalmološke ambulante, ali i subspecijalistički kabineti za hronična stanje bez egzacerbacije (pogoršanja)”, kazala je Radojičić agenciji MINA.

Ona je, komentarišući otvaranje oftalmoloških ambulanti u pojedinim domovima zdravlja, rekla da je učestvovala u donošenju te odluke i da je ponosna što su uspjeli da dobiju saglasnost.

Radojičić je kazala da je Crna Gora u posljednje vrijeme dobila dosta dobrih, mladih i zainteresovanih oftalmologa, i da očekuju povećanje tog broja u narednih pet godina.

Ona je istakla da je za karijeru tih ljekara izuzetno važno da rade što više patologije i tako unaprjeđuju svoje znanje.

“Sa korekcijom koja je predviđena u okviru novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pratiće se oftalmolozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čime će svi oftalmolozi koji su završili specijalizaciju moći u potpunosti da pružaju zdravstvenu uslugu pri domovima zdravlja, dok u ovom trenutku oftalmolog radi u okviru medicine rada”, navela je Radojičić.

Ona je ukazala da Bar ima dva oftalmologa i jednog koji je pri kraju svoje specijalizacije, Berane tri, dok Kotor za sada ima samo jednog oftalmologa.

“Razvojem primarne i sekundarne zdravstvene zaštite znatno se unaprjeđuje rad oftalmologa u unutrašnjosti i rasterećuje KCCG, koji bi kao ustanova tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite trebalo da se bavi najsloženijom patologijom”, ocijenila je Radojičić.

Ona je pojasnila da će sva hitna stanja koja se na nivou domova zdravlja i opštih bolnica ne mogu riješiti biti upućivana na Kliniku za očne bolesti KCCG.

“U KCCG se upućuju i pacijenti kojima je neophodno hirurško liječenje, kada je potrebno konsultativno mišljenje oftalmologa sa Klinike vezano za neki teži slučaj, kao i pregledi u subspecijalističkim kabinetima koji nisu razvijeni u opštinama u unutrašnjosti”, dodala je Radojičić.

Ona je kazala da su liste čekanja na Klinici za očne bolesti KCCG od tri do pet mjeseci, u zavisnosti od toga kojeg ljekara odabere pacijent za operaciju.

Radojičić je kao jedan od razlog povećanja listi čekanja navela restrikcije u dopunskom radu koji je morao biti smanjen za 40 odsto na nivou KCCG.

“Drugi razlog povećanja je zbog toga što trenutno imamo samo dvije sale za operaciju, tako da ljekari mogu da obavljaju samo u njima operativne zahvate”, navela je Radojičić.

Ona je kazala da se finalizuje treća operaciona sala i da će broj operacija koje obavljaju u toku jednog dana moći da povećaju za 30 odsto.

Oftalmolog Sanja Borović smatra pozitivnim to što Fond godinama sklapa ugovore sa privatnim ordinacijama kako bi pacijenti što kraće čekali kako na osnovni oftalmološki pregled, tako i na neke određene vrste dijagnostičkih procedura.

Ordinacija Borović je sa FZO sklopila ugovor o pružanju usluga za određene dijagnostičke oftalmološke procedure, odnosno OCT (optičku koherentu tomografiju) i KVP (kompjuterizovano vidno polje).

„Ove procedure nam često trebaju u sklopu kompletnog oftalmološkog pregleda i željeli smo da našim pacijentima omogućimo da i sa uputom izabranog ljekara završe ove preglede“, rekla je Borović.

Ona je kazala da se na te preglede dugo čeka u KCCG, a da je ordinacija Borović predložila Fondu da, pacijenti koji na osnovu preporuke dobiju uput, na ove procedure čekaju najviše sedam dana.

Borović je rekla da još ne znaju koliko će na mjesečnom nivou moći da prime pacijenata sa uputom izabranog ljekara jer tek počinju da rade na ovaj način.

„Osim ordinacije Borović još nekoliko ordinacija u Podgorici pruža ovu vrstu usluge. Pacijente već imamo, a kako će biti dalje – vidjećemo. Ukoliko su pacijenti zadovoljni našim radom i odnosom prema njima, to uvijek bude prepoznato i nagrađeno njihovim povjerenjem“, kazala je Borović.

U ordinaciji Borović, koja ima stalno zaposlena dva dječja oftalmologa, a dopunski su angažovana još dva, primjećuju da je broj djece kojima je potrebno nošenje naočara u porastu.

„S jedne strane, plaća se danak dugotrajnog boravka djece u zatvorenom prostoru i gledanja na blizu, a s druge, svakako da postoji veća svijest o potrebi pregleda vida kod djece“, rekla je Borović.

Ona je istakla da se u Crnoj Gori relativno kasno radi provjera vida kod djece – tek u petoj ili šestoj godini, a da bi, po svim standardima, trebalo sa navršenih tri godine.

