Odlučno političko vođstvo suštinski značajno za transformaciju javnih uprava

Podgorica, (MINA) – Politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave donio je nove uvide i ideje u pravcu odgovornije i efikasnije javne službe u regionu, saopšteno je nakon ministarske konferencije Zapadnog Balkana o reformi javne uprave.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) kazali su da je Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), uz podršku OECD/SIGMA-e, okupila u Skoplju regionalne ministre za javnu upravu, predstavnike ReSPA-e i Evropske komisije (EK).

Oni su razgovarali o budućnosti pristupa usredsređenog na građane u javnom sektoru, upravljanju i digitalizaciji, ističući da je odlučno političko vođstvo suštinski značajno za organizacionu i kulturnu transformaciju javnih uprava, koja unapređuje dobrobit građana i stvara povoljnije okruženje za poslovanje.

ReSPA, kao vodeća regionalna institucija za razvoj javne uprave na Zapadnom Balkanu, podržava osmišljavanje i implementaciju reformi omogućavanjem regionalne razmjene i pružanjem stručnosti, tehničke pomoći i aktivnosti izgradnje kapaciteta koje osnažuju državne službenike znanjem i iskustvom potrebnim za efikasnu implementaciju reformi.

Direktorka ReSPA-e Maja Handjiska Trendafilova kazala je da se na konferenciji razgovaralo o mnogim važnim aspektima za dalju promjenu javnih usluga i praksi, i o promjenama u načinu razmišljanja, kako bi se ispunila bolja očekivanja građana i preduzeća i sprovele reforme koje podstiču rast.

Prema njenim riječima, pojedinci i preduzeća mogu napredovati samo ako uprava radi za njih.

“ReSPA će nastaviti da se fokusira na produbljivanje regionalnog dijaloga o pitanjima reforme javne uprave u bliskoj saradnji i uz podršku EK ka potpuno modernizovanom administrativnom prostoru na Zapadnom Balkanu“, navela je Handjiska Trendafilova.

Državni sekretar MJU Dragiša Janjušević rekao je da je prioritet Vlade stvaranje ambijenta za jednostavniju, brzu i efikasniju komunikaciju građana i uprave.

“Kao i optimizacija procesa u organima javne uprave, sa krajnjim ciljem poboljšanja i unapređenja kvaliteta pruženih usluga krajnjim korisnicima, a upravljanje kvalitetom je svakako jedan od načina dostizanja tog cilja”, dodao je Janjušević.

On je istakao da u prethodnom periodu nijesu bili jasno prepoznati metodi za upravljanje kvalitetom u oblasti pružanja usluga.

“Strategija reforme javne uprave 2022-2026 prvi put definiše niz aktivnosti za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, prepoznaje i Zajednički okvir procjene (CAF) kao jedan od najboljih modela”, naveo je Janjušević.

On je kazao da je fokus Vlade i MJU implementacija ključnih aktivnosti definisanih Strategijom za uspješnu implementaciju CAF-a.

“Ipak, pored CAF-a modela, Vlada će razmotriti i druge standarde koji su primjenljivi u javnoj upravi”, rekao je Janjušević.

On je naveo da je Crna Gora prepoznala nedostatak primjene upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

“I osim što je evidentna potreba, to je i naše opredjeljenje, koje će dovesti do promjena u pristupu, navikama i svakodnevnom radu”, kazao je Janjušević.

On je rekao da je prilagođavanje stalnim promjenama, uz praćenje inovacija i racionalno poslovanje, izazov s kojim se svi danas suočavaju.

“A CAF model upravo pruža brzu transformaciju organa, kao i efikasniju i odgovorniju javnu upravu u pružanju usluga krajnjim korisnicima“, zaključio je Janjušević.

Na Ministarskoj konferenciji dodijeljene su nagrade i priznanja Public Administration Awards 2022.

