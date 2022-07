Podgorica, (MINA) – Devetogodišnji A.F. preminuo je danas od udara groma u bjelopoljskom selu Kradenik.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije agenciji MINA je saopšteno da je dijete stradalo prilikom obavljanja poljoprivrednih radova.

Iz policije su kazali da je uviđaj u toku.

