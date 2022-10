Od sjutra zabrana parkiranja u krugu Kliničkog centra

Podgorica, (MINA) – U krugu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) od sjutra neće biti dozvoljeno parkiranje automobila građana i pacijenata, kao ni taksi vozila, saopštili su iz te ustanove.

Iz KCCG-a su kazali da je, zbog nepropisno parkiranih vozila, svakodnevno otežan saobraćaj u krugu te ustanove, čime se ometa redovno funkcionisanje njihovih službi za transport, inžinjering i tehničko održavanje, kao i za pripremu i distribuciju hrane.

“Ovo pitanje je veoma važno kada znamo da nekada i sekunde odlučuju u spašavanju ljudskih života”, istakli su iz KCCG-a.

Prema njihovim riječima, zbog nepropisnog parkiranja često službena vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć imaju otežan pristup, prije svega Urgentnom centru.

“Shodno tome, od sjutra u krugu KCCG neće biti dozvoljeno zadržavanje (parkiranje) vozila u vlasništvu građana ili pacijenata koji koriste naše usluge kao i taksi vozila”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, od sjutra će zaposleni Službe obezbjeđenja KCCG-a strogo kontrolisati saobraćaj u krugu te ustanove.

Iz KCCG-a su pojasnili da to znači da će moći da uđu samo službena vozila za potrebe KCCG-a, zaposleni koji imaju parking mjesto, kao i vozila sa oznakom za osobe sa invaliditetom.

“Takođe će motornim vozilom, bilo sopstvenim ili koristeći taksi, moći ući u izuzetnim slučajevima, odnosno samo pacijenti za dijalizu, oni koji koriste ortopedska pomagala i pacijenti sa urgentnim zdravstvenim stanjima, ali bez mogućnosti zadržavanja ili parkiranja”, dodali su iz KCCG-a.

Oni su naveli da će u krug KCCG-a moći da uđe i vozilo koje preuzima pacijenta na ulazu Poliklinike koji je otpušten iz bolnice na dalje kućno liječenje.

Iz KCCG-a su apelovali na građane da imaju razumijevanja i sarađuju sa zaštitarima Službe obezbjeđenja.

