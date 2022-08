Od Kaluđerovića oduzet pištolj

Podgorica, (MINA) – Policija je od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je u nedjelju u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela i pištolj, koji će biti predmet daljih vještačenja.

On je saslušan povodom tragedije na Cetinju, u kojoj je Vuk Borilović usmrtio deset osoba prije nego je ubijen, a Kaluđerovića su dovodili u vezu sa njegovom likvidacijom.

Načelnik stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata u Centru bezbjednosti Podgorica, Srđan Korać kazao je u “Bojama jutra” na TV Vijesti da se saslušavaju svjedoci i da će se obaviti veći broj vještačenja u Kliničkom centru.

Trenutno se čeka balistički nalaz.

“Uviđajni postupak je u toku, po nalogu tužioca biće sproveden veliki broj vještačenja. Utvrdiće se ko je sve bio prisutan na licu mjesta, njihova uloga, izuzeće se materijalni tragovi”, naveo je Korać.

On je rekao da je porodica Borilovića na sigurnom i da nadležni nemaju “informacije koje ukazuju da će biti krvne osvete”.

Poručio je da će se preduzeti sve mjere i radnje da ta porodica bude bezbjedna, naglasivši da oni ne mogu biti odgovorni za počinjeni zločin.

“Očekujem da to razumiju svi građani Cetinja i porodice oštećenih. Svi razumijemo njihovu tugu i bol, ali moramo biti razumni i svjesni da oni nisu odgovorni za zločin”, istakao je Korać.

