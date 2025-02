Od danas zabrana posjeta pacijentima u KCCG

Podgorica, (MINA) – Posjete pacijentima U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) od danas su obustavljene zbog pogoršanja epidemiološke situacije i rasta broja oboljelih od gripa i bolesti sličnih njemu, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da je takva odluka donesena u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i da će posjete biti obustavljene do poboljšanja epidemiološke situacije.

“Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata članovi uže porodice (supružnik, roditelji ili djeca) mogu dobiti na matičnom odjeljenju putem telefona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Odjeljenje za bolničku epidemiologiju i u narednom periodu pratiti kretanje respiratornih bolesti i, shodno epidemiološkoj situaciji, predlagati mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Iz KCCG su zamolili građane za razumijevanje i saradnju, kao i da se pridržavaju mjera u cilju smanjenja obolijevanja od gripa.

