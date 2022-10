Očuvanje pčela važan korak u izgradnji ekološke države

Podgorica, (MINA) – Očuvanje pčela u Crnoj Gori predstavlja mali, ali veoma važan korak u izgradnji ekološke države.

To je poručeno na sastanku koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV), u saradnji sa Biotehničkim fakultetom, održalo sa predstavnicima fondacije Petrović Njegoš.

Kako je pojašnjeno, sastanak je posvećen realizaciji projekta otvaranja konzervatorijuma za očuvanje genetičkih resursa u pčelarstvu.

“Imajući u vidu bogatu i dugu tradiciju organizovanog pčelarstva, koje u Crnoj Gori postoji još od davne 1934, pritom uzimajući u obzir značaj pčelarstva u očuvanju biodiverziteta, MPŠV pružilo je svesrdnu podršku realizaciji projekta, sa osnovnom idejom formiranja konzervatorijuma za očuvanje genetičkih resursa u pčelarstvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, princ Nikola Petrović je istakao da želi da projekat bude, ne samo ekološki projekat fondacije, već projekat koji će doprinijeti društvu u cjelini.

“Takođe, istakao je da cilj očuvanja pčela u Crnoj Gori predstavlja mali, ali veoma važan korak u izgradnji ekološke države, a sami skup okarekterisao kao prvi, ali takođe izuzetno značajan korak u zajedničkom radu u očuvanju pčela, valorizacije i optimizacije proizvoda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici fondacije Petrović Negoš koja je, u saradnji sa Fondacijom Princ Albert II od Monaka, nosilac budućeg projekta, zahvalili na prepoznavanju značaja očuvanja pčela i samog biodiverziteta u prirodi.

Iz Ministarstva su kazali da su ugledni stručnjaci iz Francuske, Serge Jankin i Bruno Delanoj, istakli značaj tog projekta za zašitu i očuvanje endemske pčele u Crnoj Gori.

“I u diskusiji sa predstavnicima MPŠV iskazali niz aktivnosti koje bi trebalo preduzeti tokom realizacije samog projekta”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici fondacije Crnu Goru okarakterisali kao državu koja je uspjela da očuva svoj biotop.

“Istaknute su i otvorene ideje za buduće šire projekte, obzirom na veoma povoljan geografski položaj Crne Gore, kao i klimatske uslove, koji se na vrlo kratkoj udaljenosti i pod uticajem blizine Jadranskog mora i lokalnog reljefa, a koji su vrlo korisni za pčelarstvo jer omogućuju različite vrste uzgoja biljaka”, naveli su iz Ministarstva.

Dodaje se da su sagovornici istakli međusobnu posvećenost saradnji i zajedničkom radu i dogovorili niz sastanaka, u cilju definisanja preostalih aspekata i aktivnosti u realizaciji projekta.

