Obrazovnom centru u Šavniku donirali informatičku opremu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) donirao je informatičku opremu Obrazovnom centru Šavnik, čime su, kako je saopšteno iz te kompanije, obezbijeđeni bolji uslovi za rad učenicima i nastavnom kadru.

Iz CGES-a su kazali da su opremili kabinet informatike te obrazovne ustanove sa pet računara, dva laptopa, projektorom i platnom.

Izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović kazao je, prilikom uručenja donacije, da je digitalna transformacija proces koji će crnogorsko društvo promijeniti na bolje, a da su mladi nosioci te promjene.

On je istakao da je donacija iz tog razloga usmjerena upravo djeci, kako bi kroz savremena informatička sredstva lakše i brže došli do potrebnog znanja.

Prema riječima Asanovića, CGES je kompanija koja je utemeljena na znanju i kontinuiranom usavršavanju, pa prema tom aspektu gaji poseban senzibilitet.

“Posebno nam je drago što smo u mogućnosti da pružimo svoj doprinos unapređenju rada Obrazovnog centra, kao instituciji koja je odškolovala brojne generacije”, naglasio je Asanović.

Direktor Obrazovnog centra Bajo Zorić zahvalio se na donaciji CGES-u, navodeći da će računari sa pratećom opremom u velikoj mjeri olakšati djeci savladavanje digitalnih tehnologija, kao i usvajanje novih znanja.

Učenici Centra su, kako se navodi u saopštenju, kazali da im kompjuteri već mnogo znače u učenju, pretrazi korisnih informacija i vježbanju zadataka.

Iz CGES su naveli da je društveno odgovorno poslovanje jedno od osnovnih načela kompanije.

“Kompanija će i ubuduće ostati dosljedna podršci pravim vrijednostima, jer se samo na taj način stvara bolje i naprednije okruženje”, navodi se u saopštenju.

Video materijal dostupan je na linku: https://we.tl/t-6jezkynrWK

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS