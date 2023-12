Novović: Nagrada Stejt departmenta podstrek za jaču borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović rekao je da mu nagrada Stejt departmenta za borbu protiv korupcije predstavlja veliku motivaciju i podstrek, ali i obavezu da tu borbu nastavi još snažnije.

Novović je dobitnik godišnje nagrade američkog Stejt departmenta za borbu protiv korupcije, a to priznanje mu je, kako je saopšteno, dodijeljeno zbog hrabrosti u gonjenju pojedinaca optuženih za učešće u kompleksnim kriminalnim šemama velikog obima u Crnoj Gori.

Novović je za Glas Amerike rekao da mu je dodjelom nagrade ukazana velika čast, a pogotovo zbog činjenice što to priznanje dodjeljuje država koja je sinonim za demokratiju i vladavinu prava.

“Nagrada koju je ispred Stejt departmenta dodijelio državni sekretar Entoni Blinken za mene predstavlja veliku motivaciju i podstrek, ali istovremeno i obavezu da borbu protiv visoke korupcije nastavim još snažnije”, rekao je Novović.

Kako je kazao, u toj nagradi utkani su i određeni tužioci u Specijalnom državnom tužilaštvu i službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, koji su marljivo, hrabro i posvećeno radili na najsloženijim predmetima.

Novoviću i laureatima iz još deset država na svečanosti u Vašingtonu priznanje “Šampioni borbe protiv korupcije” uručio je Blinken.

“Naslijedio je neefikasnu instituciju u zemlji čiji stanovnici su bili razočarani zbog svakodnevnih zloupotreba. Sprovodeći istrage protiv korumpiranih sudija, zvaničnika za nacionalnu bezbjednost i policije, Vladimir je pokazao da čak i najmoćniji ljudi nijesu iznad zakona”, rekao je Blinken na ceremoniji.

On je kazao da se, otkako je Novović preuzeo dužnost, povjerenje javnosti u kancelariju za borbu protiv korupcije udvostručilo.

Pored Novovića, dobitnici su Stanislav Ivaškevič iz Belorusije, Žan-Klod Mputu iz Demokratske Republike Kongo, Arturo Tores iz Ekvadora, Nikil Dej iz Indije, Ali (Muhamedali) Toktakunov iz Kirgiske republike, Mark Koli iz Liberije, Veronika Mihailov-Mora iz Moldavije, Anet Planels iz Paname, Francisko Belo Simoes da Kosta iz Istočnog Timora i Mai de Silva sa Sejšela.

Nagrada za borbu protiv korupcije prvi put je dodijeljena u februaru 2021. godine, a administracija američkog predsjednika Džoa Bajdena uvela je tu nagradu kako bi demonstrirala posvećenost borbi protiv korupcije.

