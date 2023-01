Novinari svoj dan dočekuju u uslovima koji su često ponižavajuži

Podgorica, (MINA) – Crnogorski novinari i medijski radnici Dan novinara, 23. januar, dočekuju u uslovima koji su često ponižavajući i ne odražavaju ulogu koju imaju u jednom društvu, smatraju u Sindikatu medija Crne Gore (SMCG).

U Crnoj Gori sjutra će biti obilježen Dan novinara u znak sjećanja na 23. januara 1871. godine kada je izašao prvi broj lista Crnogorac.

Iz Sindikata su ocijenili da zaposleni u medijima ne smiju biti kolateralna šteta društvenih previranja, i da na to ukazuju već duže vrijeme.

U toj organizaciji ocjenjuju da su, bez obzira na uređivačku politiku medija, zaposleni suočeni sa istim problemima.

“Imaju većinom plate ispod državnog prosjeka, preopterećeni su a ne plaća im se prekovremeni rad, izloženi su pritiscima, prijetnjama, napadima a neki izloženi cenzuri i autocenzuri”, ističe se u saopštenju Sindikata.

Ocjenjuje se da sloboda medija ne znači samo unapređenje položaja medijskih kuća i poboljšanje njihove finansijske situacije.

U Sindikati navode da zaposleni u medijima stvaraju medijske sadržaje, koji odgovaraju javnosti i informišu naše građane i građanke.

“Nadamo se da će uskoro toga postati svjesni i poslodavci u medijima, tako što će u najskorijem roku sjesti za sto sa sindikatima i dogovorili Granski kolektivni ugovor (GKU) za medijsku djelatnost”, kazali su iz Sindikata.

Oni smatraju da će se time i medijskim radnicima omogućiti poboljšanje socio-ekonomskog položaja i prije svega normalan život.

“Svjedoci smo da su se brojne djelatnosti izborile za bolje zarade i smatramo da je red došao i na novinarsku profesiju. Sindikat medija neće dozvoliti da novinari i medijski radnici ostanu na začelju po standard”, poručili su iz Sindikata.

Prema njihovim riječima, SMCG i Sindikat informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti pripremili su prošle godine predlog novog Granskog kolektivnog ugovora, predali ga poslodavcima.

Navodi se da je održano je nekoliko inicijalnih sastanaka ali da konkretni pregovori još nijesu počeli.

Sindikat medija će, kako su poručili, insistirati da se zarade zaposlenima uvećaju za 15 do 20 odsto, kao i da se obezbijedi poboljšanje niza radnih i profesionalnih prava.

Kako su kazali, insistiraće da državnu pomoć medijima moraju osjetiti i zaposleni, kreatori medijskih sadžaja za koje je država dala novac njihovim vlasnicima.

Sindikat, na Dan novinara, od Vlade i Skupštine Crne Gore traži da ove godine konačno bude usvojena Medijska strategija i novi medijski zakoni.

“Kako bi se i na taj način poboljšala situacija u našoj profesiji, obezbijedila veća održivost medija, poštovanje profesionalnih standarda i suprotstavljanje negativnim pojavama kao što su govor mržnje, lažne vijesti i dezinformacione kampanje”, navode iz Sindikata.

