Nikolić: Abazović želi da se stručni tim za reviziju ugovora nikad ne formira

Podgorica, (MINA) – Izbor Vladinih “eksperata” za rad u timu koji treba da ocijeni valjanost Ugovora o uređenju odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) ukazuje da premijer Dritan Abazović želi da se taj tim nikad i ne formira, smatra poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

“Kako drugačije komentarisati motiv premijera, koji je u ekspertski tim Vlade pozvao, ne samo Velibora Markovića kao osvjedočenog homofoba i seksistu, već i kao advokata i člana ekspertskog tima Mitropolije crnogorsko primorske”, naveo je Nikolić.

On je rekao da je pritom, nekom ko i ne krije da je učestvovao u izradi istog ugovora kao stručni konsultant SPC, dodijeljen zadatak da zaštiti interese države u ugovornom odnosu sa svojim “poslodavcem”?!

Nikolić je kazao da odabir drugog člana ekspertskog tima, koji je državni sekretar u Ministarstvu pravde, potvrđuje da namjera nije dobra, i da ukazuje na cilj da se ovakvim izborom članova radnog tijela zapravo zamajava domaća i međunarodna javnost.

“Visoki politički funkcioner Vlade koja je već usvojila ugovor sa SPC, i čiji je nadređeni, ministar pravde ovaj dokument i prezentovao na Vladi, treba u okviru radnog tima da pruži objektivnu kritičku analizu istog akta”, ukazao je Nikolić.

On je rekao da Abazović, sudeći po izboru “eksperata” za rad u timu koji treba da ocijeni vladin uradak na planu uređenja odnosa sa SPC, želi da se ekspertska grupa nikad i ne formira.

“Što bi trebalo da mu posluži kao alibi za stavljanje potpisa na postojeću neustavnu i antidržavnu verziju Ugovora”, ocijenio je Nikolić.

On je kazao da bi takav epilog bio jasan znak da je insistiranje premijera na evropskim vrijednostima, i brzom učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju (EU), samo puka retorika.

Nikolić je rekao da se politika Vlade, i na primjeru odabira pojedinih kadrova koji treba da preispitaju odnos države i SPC, suprotstavlja svemu što podrazumijeva EU.

“Zato bi sve drugo osim nove procedure u kojoj bi se odgovornije pristupilo odabiru stručnog tima za reviziju ugovornog odnosa sa SPC, predstavljalo rušenje osnovnog principa na kojem taj tim treba da nastane, kao i formalizaciju loše namjere prema nacionalnim interesima države”, zaključio je Nikolić.

