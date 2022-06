Nevrijeme uzrokovalo štetu podgoričkom aerodromu

Podgorica, (MINA) – Nevrijeme koje je danas zahvatilo Podgoricu izazvalo je materijalnu štetu podgoričkom aerodromu, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Kako se navodi, povrijeđenih nije bilo, ali je značajno oštećena ograda, staklo na terminalnoj zgradi i dio opreme.

Menadžment ACG je, kako su kazali, o nastaloj šteti obavijestio predsjednika Vlade i resornog ministra.

“Prostor na kom je ograda oštećena fizički je obezbijeđen, a sanaciji će se hitno pristupiti nakon dobijanja saglasnosti nadležnih”, kazali su iz ACG.

Dodaje se da će nastala šteta biti procijenjena u najkraćem roku.

