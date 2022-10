Neprimjeren pritisak na nezavisnost Upravnog suda

Podgorica, (MINA) – Nosioci javnih funkcija, iznošenjem stavova u vezi sa presudom Upravnog suda, vrše neprimjeren pritisak na nezavisnost i samostalnost suda i sudija, ocijenjeno je iz Sudskog savjeta.

Iz Sudskog savjeta su kazali da su i ranije više puta reagovali i apelovali, dodajući da to čine i povodom jučerašnjih stavova nosilaca javnih funkcija van sudske grane vlasti u vezi sa presudom Upravnog suda.

“Takvim ocjenama i komentarima na donijetu odluku ovog suda se vrši neprimjeren pritisak na nezavisnost i samostalnost suda i sudija”, rekli su iz Sudskog savjeta.

Oni su podsjetili na važnost ustavnog principa podjele vlasti i važećih principa sudstva da je sud samostalan i nezavisan, i da sudi na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora.

“Izjave aktera političke scene, pogotovu u kontekstu lokalnih izbora i kvalifikacije rada Upravnog suda, predstavljuju miješanje u sudske odluke i javno izražavanje nezadovoljstva sudskim odlukama tog suda”, kaže se u saopštenju.

Kako se ističe, sudijska funkcija mora biti lišena bilo kakvog uticaja, pa i onog koji se vrši javnim prozivanjem sudija ili sudova u bilo kojoj fazi postupka, jer sudija sudi i odlučuje samostalno i nezavisno.

Iz Sudskog savjeta su rekli da nezadovoljstvo stranke postupanjem sudije u konkretnom predmetu može biti predmet ispitivanja u postupku pred sudom više instance, u kojem se po izjavljenom pravnom lijeku, ispituje zakonitost postupanja suda prilikom odlučivanja u predmetu.

“Svi akteri društvenog, odnosno političkog života svojim izjavama bi trebalo da doprinose unaprijeđenju samostalnosti, odgovornosti i profesionalnosti sudija i stvaranju ambijenta bez ikakvog uticaja ili nezakonitih pritisaka na njihov rad”, rekli su iz Sudskog savejeta.

Oni su poručili da je nezavisnost pravosuđa preduslov za vladavinu prava i garancija pravednog suđenja, ali i kvaliteta rada svih djelova sistema.

