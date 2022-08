Podgorica, (MINA) – Nestašica lijeka buprenorfina koji predstavlja supstitucioni lijek i prepisuje se od psihijatra osobi koja ima istoriju korišćenja opijata, ukazuje na krajnje neadekvatan i neprihvatljiv stav institucija prema osoba koje koriste droge, smatraju u Juventasu.

Iz te nevladine organizacije kazali su da su u utorak, kada nije bilo buprenorfina, prkršena prava pacijenata, da je to pokazalo i neadekvatnu organizaciju zdravstvenog sistema, nedovoljnu osjetljivosti medija za probleme osoba koje koriste psihoaktivne supstance i neprimjeren nedostatak komunikacije sa pacijentima.

“Ali i alarmu koji je označio početak mogućih daljih nestašica ne samo ovog nego i drugih neophodnih ljekova”, upozorili su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, dopustiti da dođe do nestašice lijeka koji se mora uzimati redovno i čiji prekid uzimanja dovodi pacijenta u različite i ozbiljne kako zdravstvene tako i socijalne rizike, predstavlja ozbiljno kršenje prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

“I stavlja osobe sa istorijom upotrebe droga na supstitucionoj terapiji u nepovlašćen položaj u odnosu na ostale pacijente kojima je terapija u kontinuitetu neometano obezbijeđena”, smatraju u Juventasu.

Oni su ocijenili da sistem ne tretira osobe na supstitucionoj terapiji buprenorfinom ili metadonom jednako kao ostale pacijente samim tim što nema mehanizam upozorenja kada količina ljekova padne ispod minimalno potrebnog nivoa, dozvoljava da dođe do nestašice.

“I krajnje neadekvatno komunicira sa osobama u potrebi bez pravovremenih savjeta kako da postupaju i brinu o zdravlju usljed nedostupnosti lijeka”, kazali su iz Juventasa.

Iz te nevladine organizacije upozorili su da negiranje odgovornosti na različitim nivoima i prebacivanje odgovorinosti drugim akterim negativno utiče na osobe na supstitucionoj terapiji koje su sve više obeshrabrene da će se problem riješiti.

“Insistiramo da u buduće zdravtsveni sistem pruža samo porvjerene i tačne informacije. Uloga Domova zdravlja nije na nivou distributivnih centara, posebno jer u ovim institucijama rade psihijatri koji prepisuju terapiju, prate liječenje, a čiji je doprinos ključan u odnosu na adekvatno komuniciraje sa pacijentima”, rekli su iz Juventasa.

Oni su podsjetili da supstituciona terapija za osobe koje koriste opijate u Crnoj Gori postoji od 2005. godine kada je sa radom počeo prvi metadonski centar u okviru Doma zdravlja Blok V u Podgorici.

Iz Juventasa su podsjetili da je supstitucija buprenorfinom uvedena 2015. godine i da se sprovodi u osam centara za supstituciju, u zatvorima i u Kliničkom centru u Podgorici (samo buprenorfin).

Navodi se da je Juventas u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete LINK krajem prošle godine sproveo istraživanje o zadovoljstvu pruženim uslugama korisnika opoioidne supstitucione terapije u Crnoj Gori.

Ističe se da je istraživanje pokazalo da je prošle godine buprenorfinsku terapiju primalo 956 osoba u Crnoj Gori.

“Juventas je organizacija koja pruža direktne usluge osobama koje koriste droge. Godinama ukazujemo na i dalje prisutan visok stepen diskriminacije prema osobama koji koriste droge, te na nedovoljan broj usluga i servisa podrške”, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da komentari na socijalnim mrežama, a i portalima koji su prenijeli vijest o ovom događaju još jednom potvrđuju stigmu koja okružuje osobe koje su koristile ili koriste droge.

“I da postoji veliko nerazumijevanje i osuda koja se reflektuje na neadekvatno ponašanje i postupanje ne samo opšte zajednice, već i pružalaca usluga, u ovom slučaju pružalaca zdravstvenih usluga i institucija zdravstvenog sistema”, rekli su iz Juventasa.

Oni su osudili takav stav i odnos prema korisnicima/cama supstituccionog programa i pozvali nadležne da hitno preduzmu korake i riješe nastali problem.

“Očekujemo, takođe, ništa manje nego hitnu reakciju resornog ministarstva, efikasno rješenje gorućeg problema, te nedvosmislenu posvećenost i garanciju da se ova situacija neće ponoviti, te da skoro hiljadu građana i građanki ove države nemaju razloga za brigu i strah”, zaključuje se u saopštenju.

