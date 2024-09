Nema detektovanih ekoloških posljedica u slučaju uginulih krava

Podgorica, (MINA) – Negativne ekološke posledice za sada nijesu detektovane u slučaju zakopanih, uginulih i eutanaziranih krava na teritoriji Nikšića, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) Damjan Ćulafić.

Na pitanje agencije MINA da prokomentariše slučaj zakopanih, uginulih i eutanaziranih krava na teritoriji Nikšića, Ćulafić je kazao da MERS, iako nije neposredno nadležno, pomno prati događanja u tom slučaju, koji je plod šireg izazova koji se stavlja pred crnogorsko društvo i Vladu.

„Za sada nema detektovanih ekoloških negativnih posljedica“, istakao je Ćulafić.

On je rekao da je MERS u permanentnom kontaktu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nadležnom Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i da su svi svjesni ozbiljnosti situacije.

„Kako MERS i ustanove nad čijim radom vrši kontrolu, savjesno, kontinuirano i predano prate stanje u oblasti zaštite životne sredine u cijeloj državi, pa, i u Niksicu, uvjeravamo građane da će Ministarstvo, u skladu sa Zakonom, nadležnostima i ovlašćenjima, u slučaju potrebe, preduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitilo životnu sredinu, a samim tim i zdravlje građana“, poručio je Ćulafić.

On je kazao da imaju puno povjerenje u nadležne institucije koje se bave ovim pitanjem.

„MERS će nastaviti da pažljivo prati dalji razvoj situacije i, ukoliko se za to ukaže potreba, pružiće podršku u svim potrebnim aspektima kako bi se ova situacija riješila na najbolji mogući način, a na opštu sigurnost građana“, rekao je Ćulafić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS