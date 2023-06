Nedostaje političke volje kako bi e-uprava bila efikasnija

Podgorica, (MINA) – Za napredak u procesu digitalizacije neophodna je istinska politička podrška, koja je do sada izostala, ali i rad na digitalnoj pismenosti i pojednostavljivanje procedura, ocijenjeno je na konferenciji koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO su saopštili da je na konferenciji „E-dukacijom do PARticipacije – put ka inkluzivnijoj i efikasnijoj e-upravi” predstavljen indeks stepena razvijenosti e-usluga i spremnosti za proces digitalne transformacije u Crnoj Gori, na kojem je na skali od 1 do 4 sistem e-uprave u Crnoj Gori dobio prosječnu ocjenu 2,33.

Sa konferencije je poručeno da su za napredak u procesu digitalizacije neophodni i okretanje ka agilnim pristupima, uključenje građana i fazni razvoj.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave (MJU), Dušan Polović, istakao je potrebu za digitalnom transformacijom cijelog društva, a prije svega javne uprave u dijelu pružanja kvalitetnih i funkcionalnih elektronskih servisa.

On je kazao da je većina servisa informativnog karaktera i da su građanima najvažniji oni 4. i 5. nivoa.

“Zbog toga smo preuzeli aktivnosti čiji rezultat treba da bude novi portal e-uprave, unapređenje sistema razmjene podataka između organa javne uprave i deset servisa najvišeg nivoa sofisticiranosti”, rekao je Polović.

On je ukazao na potrebu poboljšanja ukupnog nivoa digitalne informisanosti i objasnio koje nedostatnosti MJU prepoznaje u toj oblasti i na koji način će odgovoriti kako bi ubrzalo digitalizaciju javne uprave.

Polović je rekao da su komunikacionom strategijom predvidjeli kampanju informisanja, koja uskoro kreće.

On je naveo da su njihove platforme trenutno razuđene, pa je intencija centralizacija, kako bi građani na jednom mjestu mogli realizovati bilo koji servis.

“Konačno, naša je želja da obavežemo sve državne institucije da svoje servise objave na budućem portalu koji će vjerujemo biti funkcionalan iduće godine, što bi olakšalo korisnicima preglednost”, kazao je Polović.

Izvršna direktorica CGO Daliborka ULJAREVIĆ rekla je da je primarni zadatak javne administracije da bude servis građana.

Kako je kazala, visokokvalitetne elektronske usluge javne uprave, koje odgovaraju na potrebe građanstva, suštinski su značajne za obezbjeđivanje transparentnosti vlasti, ali i učešća građana u procesima donošenja odluka i oblikovanja javnih politika.

“Osim toga, efikasna e-uprava je jedan od stubova reforme javne uprave, a samim tim ključna i za proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU)”, poručila je Uljarević.

Ona je ukazala na brojne koristi inkluzivne e-uprave, počev od široke dostupnosti, preko smanjenja birokratije, uštede vremena, novca i drugih resursa.

“Takođe, to jača transparentnost i odgovornost u vođenju javnih poslova i utiče na smanjenje korupcije, a posljedično poboljšava kvalitet demokratskog učešća i upravljanja”, dodala je Uljarević.

Ona je naglasila značaj političke podrške za taj proces.

“Nažalost, istinska politička podrška za e-upravu izostaje u Crnoj Gori. Dijelom iz razloga što našim donosiocima odluka digitalne vještine nijesu bliske, ali mnogo značajnije jer odbijaju da se sistem učini transparentnijim”, smatra Uljarević.

Sekretarka Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore, Nada Rakočević, kazala je da, pored svih benefita digitalne transformacije, nivo digitalnih kompetencija nedostaje.

Ona je ocijenila da su usluge e-uprave za privrednike unaprijeđene.

“Zadovoljstvo uslugama mjerimo u komunikaciji sa kompanijama. Često organizujemo edukacije, ali otklon postoji, usljed možda nezainteresovanosti, nedostatka vremena, ljudskih kapaciteta, kompetencija”, kazala je Rakočević.

Programska menadžerka Regionalne škole javne uprave (ReSPA), Olivera Damjanović, smatra da je kroz ovo istraživanje javna uprava Crne Gore dobila izvanredne instrukcije.

„Digitalizacija ima ključnu ulogu u reformi javne uprave koja teži postizanju moderne administracije koja je efektivna, isporučuje usluge po mjeri građana i poslova zajednice, uz racionalno trošenje sredstava i ljudskih resursa i koordinaciju između unutrašnjeg institucionalnog okvira”, kazala je Damjanović.

Ona je istakla da je neophodno raditi na reformi javne uprave koja je uslov za ulazak u EU svih zemalja Zapadnog Balkana.

Konferencija kojoj je prisustvovalo oko 40 učesnika iz institucija, nevladinih organizacija, medija, političkih partija, akademskih i studentskih udruženja, održana je u okviru projekta „E-dukacijom do PARticipacije”, koji CGO sprovodi MJU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS