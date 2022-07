Neće biti pooštravanja mjera ako se ne poveća smrtnost

Podgorica, (MINA) – Mjere protiv širenja koronavirusa u septembru neće biti pooštrene, ukoliko se ne poveća broj umrlih i hospitalizovanih kovid pacijenata, kazao je epidemiolog Instituta za javno zdravlje (IJZ) Adis Martinović.

On je, govoreći o broju zaraženih kovidom, kazao da situacija nije kao ranije, jer je virus zahvaljujući mutacijama oslabljen i kliničke slike su mnogo blaže nego na početku.

“Imamo vrlo malo hospitalizovnih bolesnika kada uporedimo sa ranijim talasima”, kazao je Martinović, prenosi portal RTCG.

Kako je istakao, u IJZ očekuju da taj broj raste zbog dolaska turista.

“Očekujemo veći broj zaraženih, ali ne i veću smrtnost i veći broj težih kliničkih slika”, rekao je Martinović.

On je kazao da jesen nosi opasnost od svih respiratornih virusa.

“Kako virus mutira, njegove sposobnosti su slabije i mi se adaptiramo na njega, tako da imamo imunitet koji sprečava da budemo ugroženi”, pojasnio je Martinović.

On je rekao da je učinkovitist vakcina kada je riječ o širenju zaraze manja, ali da je i dalje veća kada je riječ o smanjenju smrtnih slučajeva i teške forme bolesti.

“Ako nijesu ugroženi, mlađi ne moraju žuriti sa četvrtom dozom vakcine”, dodao je Martinović.

