Naprasno potpisivanje ugovora sa SPC politički skandal

Podgorica, (MINA) – Naprasno potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), poslije neshvatljivog ignorisanja stručne, akademske i naučne javnosti i nepružanje šanse stručnom timu da sačini primjedbe za definisanje teksta ugovora, politički je skandal prvog reda, saopštili su iz Matice crnogorske.

Predsjednik Matice Dragan Radulović kazao je da bi se nepopravljiva istorijska mrlja nadvila nad crnogorskim političkim blokom ako dozvoli da Vlada premijera Dritana Abazovića potpiše ugovor sa SPC u punom mandatu.

Prema njegovim riječima, odsustvo zvaničnog uskraćivanja podrške i sprovođenja procedure u Skupštini značilo bi svojevrsnu nacionalnu, identitetsku i političku kapitulaciju snaga koje su dovele do obnove crnogorske državnosti 2006. godine.

“Naprasno potpisivanje takozvanog Temeljnog ugovora poslije neshvatljivog ignorisanja stručne, akademske i naučne javnosti i nepružanje šanse imenovanom stručnom timu da sačini primjedbe za definisanje teksta ugovora je politički skandal prvog reda”, kaže se u saopštenju.

Radulović je rekao da su navikli na “bahatost crnogorske vlasti u ugađanju interesima Crkve Srbije, ali taj čin prevazilazi svaku vrstu unižavanja nacionalnog dostojanstva”.

On je naveo da se stvara utisak da više nema ko da čuva ili brani Crnu Goru.

“Vjerovatna partijska trgovina da bi se u parlamentu dobio potreban broj glasova za izbor pravosudnih organa, ovim postupkom Vlade postaje čin grubog iznevjeravanja nacionalnih interesa, samoponiženja i značajan korak na putu stvaranja „srpskog sveta“”, kaže se u saopštenju.

Radulović je rekao da takav ponižavajući ugovor vraća duh Podgoričke skupštine i predstavlja opijelo suverenoj Crnoj Gori.

Kako je naveo, budući da je crnogorskoj javnosti saopšteno da se 43. Vlada formira zbog ispunjavanja zadataka na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, iznenađujuće je da se kao prioritet Abazovića i Vlade našlo pitanje potpisivanja ugovora sa SPC.

Radulović je kazao da nije bilo potrebno mnogo pravnog znanja niti političkog iskustva da se predloženi dokument odmah pročita kao krajnje neprihvatljiv.

Taj dokument, kako je naveo, preambulom i članovima vezanim za imovinska pitanja negira postojanje Crnogorske pravoslavne crkve.

“One koja svojim trajanjem od dinastije Crnojevića svjedoči o hrišćanskom duhovnom identitetu Crnogoraca i Crne Gore, vjekovne borbe za slobodu sve do zvaničnog međunarodnog priznanja 1878. godine na Berlinskom kongresu”, kaže se u saopštenju.

Radulović je naveo da je ovakav tekst ugovora, u međuvremenu argumentovano pravno osporen sa više relevantnih stručnih adresa, usvojen na Vladi nakon desetak dana.

On je ocijenio da je ugovor usvojen na problematičan način, prostom većinom glasova prisutnih ministara.

Radulović je kazao da su uskraćivanje podrške Vladi Abazovića i osporavanje legitimiteta, najmanje što su crnogorske parlamentarne partije mogle i morale da učine.

On je dodao da je Matica crnogorska na to ukazala u svom saopštenju od 28. juna.

“Odsustvom takvog političkog poteza, kojim su manifestovali sopstvenu političku slabost, crkvene i političke snage koje predvodi mitropolit Joanikije iskoristile su priliku da još jednom agresivno javnosti plasiraju naume o rušenju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu i zloslutnog narativa o „čišćenju Crne Gore od ustašluka“”, kaže se u saopštenju.

Radulović je naveo da se kroz narativ o „crnogorskom nacionalizmu“ svjedoči pokušajima narušavanja multietničkog sklada do stepena da se crnogorski narod proglašava genocidnim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS