Napadnuta državna tužiteljka

Podgorica, (MINA) – Tužiteljka M.J. napadnuta je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici.

Kako javljaju Vijesti, M.J. je u njenoj kancelariji napao D.K.

Rukovodilac ODT Podgorica Duško Milanović kazao je da je tužiteljku oko 15 sati napao D.K., koji je bez poziva ušao u kancelariju i upućivao prijetnje sve dok nijesu stigli službenici Uprave policije, koji su kasnije priveli napadača.

“D.K. će sjutra biti saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, kome je predmet ustupljen odlukom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, zbog krivičnog djela napad na službeno lice”, rekao je Milanović.

