Najmanje 21 osoba poginula u poplavama

Sarajevo, (MINA) – Najmanje 21 osoba poginula je u poplavama u Bosni i Hercegovini.

Kako javlja reporterka N1 BiH koja se nalazi u Jablanici, u selu Zlate poginula je trudnica nakon što je na nju palo drvo.

Velike štete su zabilježene i u selima Glogošnica i Šabančići, ali su se ljudi uspjeli spasiti i pronašli su smještaj tokom noći.

Ekipe civilne zaštite, Oružanih snaga i drugih službi su na terenu od sedam jutros i rade na pronalasku nestalih i otkopavanju ruševina ispod kojih se sumnja da ima ljudi.

Kiša je padala tokom noći, ali je prestala u ranim jutarnjim satima.

Voda se u Jablanici povukla, pa se razmjere štete još više vide.

