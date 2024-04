Na tivatskom aerodromu oduzet nakit vrijedan više od deset hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici su, na Aerodromu Tivat, oduzeli od turskog državljanina srebrni nakit vrijedan preko deset hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave carina.

Navodi se da su službenici Uprave carina, tokom redovne kontrole putnika, pregledali prtljag turskog državljanina koji je putovao za Istanbul i kod njega otkrili neprijavljenu robu.

“Tokom pregleda ličnog prtljaga putnika, otkrivena je neprijavljena roba, nakit od srebra u količini od 181 komada, ukupne težine 2.115,83 grama, čija se vrijednost procenjuje na 10.850 EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su kazali da je turskom državljaninu izdat i naplaćen prekršajni nalog u iznosu od 500 EUR, dok je pronađena roba trajno oduzeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS