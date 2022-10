Na protestima do sada više od 90 mrtvih

Teheran, (MINA) – Najmanje 92 osobe ubijene su u protestima nakon smrti dvadesetdvogodišnje Mahse Amini, objavila je u grupa Iran Ljudska prava (IHR).

Kurdska Iranka Amini, 22, proglašena je mrtvom 16. septembra nakon što je privedena zbog navodnog kršenja pravila koje nalaže ženama da nose marame i skromniju odjeću, što je izazvalo najveći talas nemira u Iranu u skoro tri godine.

Pala je u komu i umrla nakon što je pritvorena. Policija je odbacila tvrdnje da je djevojka pretučena i zbog toga pala u komu, a u izvještaju se navodi da se samo srušila dok je čekala sa drugim privedenim ženama.

U petak, 30. septembra, još 41 osoba je ubijena u sukobima na krajnjem jugoistoku Irana, oblasti koja graniči s Avganistanom i Pakistanom. Ovo su podaci IHR-a, čije je sjedište u Oslu, a pozivaju se na lokalne izvore.

U izvještaju se navodi da su proteste izazvale optužbe da je regionalni šef policije silovao tinejdžerku, pripadnicu etničke manjine Beluči, prenosi Slobodna Evropa.

Skupovi solidarnosti sa Irankama koje su prkosno spalile hidžabe, a koje su bile prisiljene da nose od Islamske revolucije 1979. godine, održani su u raznim dijelovima svijeta, a protesti su održani u više od 150 gradova u subotu.

