Na području Nikšića i Žabljaka spašeno 14 osoba koje su bile zaglavljene u snijegu

Podgorica, (MINA) – U tri akcije na području Nikšića i Žabljaka danas je spašeno 14 osoba koje su bile zaglavljene u snijegu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su kazali da je akcijom koordinisao Operativno – komunikacioni centar (OKC), kojem su upućeni pozivi za pomoć, a u saradnji sa službama zaštite i spašavanja Nikšić i Žabljak.

„Spaseno je sedam državljana Bangladeša i dva državljana Ruske Federacije na teritoriji Žabljaka, a pet crnogorskih građana na lokalitetu Krnovo“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, zavijene osobe su locirane preko sistema OKC-a 112, a službama su upućene informacije.

„Zahvaljujući brzoj reakciji službi zaštite i spašavanja svi su bezbjedno evakuisani“, rekli su iz MUP-a.

