Mustafić čestitao Kurban bajram

Podgorica, (MINA) – Kurban bajram podsjeća vjernike na temeljne i iskonske instine ljudskog roda, poručio je predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić.

Mustafić je čestitao Kurban bajram reisu islamske zajednice Rifatu Fejziću i svim građanima islamske vjere u državi i dijaspori.

„Ovi sveti dani podsjećaju vjernike na temeljne i iskonske istine ljudskog roda“, naveo je Mustafić.

On je kazao da je obred hadža simbol duhovnog puta ka smislu i izvoru života, a kurban je žrtva koju prinose na putu približavanja Bogu Uzvišenom.

„Put i žrtva oblikuju svakog slobodnog čovjeka koji se približava u pokornosti samo Stvoritelju univerzuma“, rekao je Mustafić.

Kako je kazao, u životima i ponašanju ljudi to znači samilost, solidarnost i međusobno pomoganje – riječju i djelom, a kurbanima se daje puni smisao u dijeljenju i dobročinstvu.

„U našim mislima, molitvama i dovama, naša srca su i sa braćom u Gazi i Palestini i sa svim unesrećenima i poniženima, moleći Boga Uzvišenog da im olakša i učini da njihove patnje prestanu i sloboda dođe u njihove domove“, rekao je Mustafić.

On je poručio da žele da radost i ljepota blagdana učvrste sve na putu dobrote i jedinstva u porodicama, u zajednici, u narodu, kao i sa svim komšijama i dobrim ljudima u Crnoj Gori.

„U ime Bošnjačkog vijeća, i u svoje lično ime, čestitam Kurban- bajram Vama, našoj ulemi- imamima, porodicama, braći i sestrama, i svim svim pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori i dijaspori. Bajram šerif mubare olsun“, poručio je Mustafić.

