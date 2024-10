Murić: Državni aparat da se sistemski obračuna sa nasiljem

Podgorica (MINA) – Država godinama neadekvatno tretira slučajeve vršnjačkog nasilja i treba da se sistemski obračuna sa tim problemom, ocijenili su iz Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Izvršna direktorica YIHR Amina Murić podsjetila je da posljednjih dana crnogorsku javnost potresaju incidenti u kojima su glavni akteri maloljetnici.

„Što je jasan pokazatelj da država godinama neadekvatno tretira slučajeve vršnjačkog nasilja“, navela je Murić u saopštenju.

Kako je dodala, to je pokazatelj da država neadekvatno tretira i događaje u kojima su osobe mlađe od 18 godina – napadači ili oštećene osobe.

“Društvene anomalije u produženom trajanju za posljedicu imaju najdrastičnije oblike nasilja, nalik onima u Baru i Budvi, što mora biti alarm za cjelokupni državni aparat da se sistemski obračuna sa ovim problemom“, rekla je Murić.

Ona je naglasila da, osim fizičkog nasilja koje ostavlja vidljive tragove, opasnost koja nekontrolisano raste i razara živote mladih su napadi u onlajn prostoru koji su otkrili tamnu stranu ubrzanog digitalnog razvoja.

Prema riječima Murić, zato je jako bitno da političke elite ne zloupotrebljavaju javnu govornicu, strogo vodeći računa o sadržaju poruka, koje kroz razne platforme šalju mlađoj populaciji.

„Pozivamo donosioce odluka da umjesto jednokratne javne reakcije na slučajeve koji bude zabrinutost kod svih građana, preduzmu konkretne i jasne korake, i stvore ambijent u kom je nasilje riječ koja se ne toleriše“, poručila je Murić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS