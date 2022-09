MUP zabranio održavanje šetnju u okviru Europrajda

Beograd, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je održavanje Parade ponosa, šetnje u okviru Europrajda 2022, koja je bila zakazana za subotu, saznaje N1.

Razlog je bezbjednost, jer je za taj dan zakazan kontraskup i postoji opasnost od sukoba te dvije grupe.

Kako javlja N1, nije poznato da li se zabranjuje bilo kakvo okupljanje ili konkretna šetnja i ruta koju su organizatori Europrajda prvo prijavili, od Skupštine do Kalemegdana.

Govorilo se kasnije i o Tašmajdanu kao završnoj tački.

Nejasno je da li će biti zabranjena ta ruta ili će biti moguće održavanje, samo drugačije rute.

