Mugoša: 15 godina povjerenja u CInMED: Stručno, strateški, evropski

Podgorica, (MINA) – Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED) povećao je efikasnost u postupcima izdavanja dozvola za ljekove, što je najvažniji korak da postanu dostupni na tržištu i budu na Listi ljekova Ministarstva zdravlja, kazala je direktorica Instituta Snežana Mugoša.

CInMED, koji ima presudnu ulogu u unapređenju zdravstvene zaštite i dostupnosti kvalitetnih terapija za građane, danas obilježava 15 godina rada.

Mugoša, koja je na čelu Instituta od februara 2022. godine, kazala je da je jedan od najvećih uspjeha u njenom mandatu registracija oko 700 novih ljekova, od kojih je oko 170 generičkih ljekova stavljeno na Listu ljekova Ministarstva zdravlja.

„Radi se o ljekovima koji imaju istu efikasnost i bezbjednost kao originalni, ali su znatno jeftiniji u trenutku kad je originalnim ljekovima istekla patentna zaštita. To je, prema procjenama, budžetu koji se izdvaja za ljekove donijelo uštede od oko osam miliona EUR“, rekla je Mugoša u intervjuu agenciji MINA.

Ona je istakla da su registracijom 70 inovativnih ljekova, koji se koriste za liječenje teških bolesti poput malignih tumora, dijabetesa, hemofilije i kardiovaskularnih oboljenja, omogućili njihovu dostupnost što je značajno unaprijedilo kvalitet života pacijenata i pristup najnovijim medicinskim dostignućima.

„Pored toga, uspostavili smo osnove za regulisanje tržišta veterinarskih ljekova, digitalizovali poslovne procese i uveli aplikacije u skladu sa evropskim standardima. Naša laboratorija i inspektorat aktivno rade na zaštiti tržišta od falsifikovanih i substandardnih ljekova, čime direktno štitimo zdravlje građana“, navela je Mugoša.

Ona je kazala su u Institutu posebno ponosni na transparentnost, jer su svi podaci o ljekovima sada redovno ažurirani i javno dostupni na njihovom portalu, što omogućava građanima i stručnjacima pristup tačnim i relevantnim informacijama.

Ona je objasnila da Institut strogo prati i kontroliše kvalitet ljekova u Crnoj Gori precizno uspostavljenim procedurama.

„Svaki lijek na tržištu mora biti bezbjedan, efikasan i kvalitetan. Sastavni dio dozvole za stavljanje u promet su i odobreni sažetak karakteristika lijeka za zdravstvene radnike i uputstvo za lijek koje je sastavni dio pakovanja“, poručila je Mugoša.

Ona je dodala da je važno je da i građani uvijek pročitaju uputstvo koje dolazi sa lijekom, jer ono sadrži ključne informacije o bezbjednoj i efikasnoj upotrebi.

„Samo pravilna primjena lijeka, u skladu sa uputstvima koje procjenjuju i odobravaju stručnjaci Instituta, može osigurati maksimalnu efikasnost uz minimalne rizike od neželjenih efekata“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da CInMED sprovodi i redovne inspekcije proizvođača i distributera, kako bi osigurao da su svi ljekovi proizvedeni u skladu sa propisanim standardima, te ispravno skladišteni i distribuirani.

„Aktivnosti našeg Inspektorata dodatno doprinose sprečavanju ulaska falsifikovanih ljekova u legalan lanac distribucije ljekova u Crnoj Gori. Zahvaljujući kontinuiranoj kontroli i strogoj regulativi, građani Crne Gore mogu biti potpuno sigurni u kvalitet i bezbjednost ljekova koje koriste“, poručila je Mugoša.

Ona je podsjetila da je Institut nezavisna regulatorna institucija čija je misija unapređenje zdravlja ljudi i životinja osiguravanjem dostupnosti efikasnih, bezbjednih i kvalitetnih ljekova i medicinskih sredstava koji ispunjavaju najviše standarde.

Mugoša je objasnila da svaki lijek i medicinsko sredstvo prolazi kroz rigorozne evaluacije i stručne procjene naših eksperata prije nego što dobije odobrenje za upotrebu kod pacijenata.

„Proces obuhvata detaljnu analizu kvaliteta, bezbjednosti i terapijske efikasnosti, u skladu sa najstrožim evropskim standardima. Institut je odgovoran za informisanje stručne i opšte javnosti o ključnim aspektima ljekova i medicinskih sredstava, kao i za praćenje neželjenih dejstava putem sistema farmakovigilance“, kazala je Mugoša.

Ona je rekla da se tokom 15 godina rada, CInMED suočavao sa brojnim izazovima koji su zahtijevali strateški pristup i stalno unapređenje, a da je jedan od ključnih bilo usklađivanje sa evropskim standardima u regulativi ljekova i medicinskih sredstava.

„Da bismo postigli taj cilj, bilo je neophodno sprovesti sveobuhvatne reforme, organizacione promjene i unaprijediti sve aspekte našeg rada“, navela je Mugoša.

Ona je istakla da su se od početka njenog mandata suočavali sa izazovom velikog priliva zahtjeva i još većeg broja naslijeđenih zaostataka iz prethodnog perioda rada Instituta.

„Uz dobru organizaciju i veliku posvećenost, uspjeli smo da značajno unaprijedimo sve procese u Institutu i osiguramo da se isti obavljaju u zakonom propisanim rokovima, čime smo značajno povećali efikasnost našeg rada“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da konkurentnije zarade u privatnom sektoru, u kombinaciji sa ograničenjima u javnom sektoru, i dalje predstavljaju značajan izazov za zadržavanje stručnog kadra. „Ali smo ulaganjima u edukaciju, bolje uslove rada i profesionalni razvoj, kao i kroz program pomoći za rješavanje stambenih pitanja naših zaposlenih uspjeli da zadržimo najkvalifikovanije stručnjake“, navela je Mugoša.

Ona je rekla da je vizija daljeg razvoja Instituta vezana za nekoliko ključnih oblasti.

„Prije svega, cilj je potpuna digitalizacija poslovanja, što će unaprijediti efikasnost i transparentnost svih naših aktivnosti, uz dosljedno praćenje savremenih trendova i implementaciju EU standarda u oblasti ljekova i medicinskih sredstava“, rekla je Mugoša.

Prema njenim riječima, poseban akcenat biće stavljen na kontinuiranu edukaciju stručnog kadra.

„Nastavićemo jačanje regionalne i međunarodne saradnje, koja je od presudne važnosti za naš dalji razvoj. Nedavno je Evropska komisija odobrila projekat u vrijednosti od 250 hiljada EUR koji uključuje saradnju sa Agencijom za ljekove Malte“, navela je Mugoša.

Ona je istakla da će eksperti Instituta zajedno sa kolegama iz EU raditi na procjeni ljekova, inspekcijama i analizi zakonodavstva, što će dodatno unaprijediti njihovo poslovanje.

Navodeći da je Institut nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Mugoša, koja je koordinator projekta, ukazala je da je ERASMUS+ projekat, vrijedan oko pola miliona EUR i finansiran od strane Evropske unije, fokusiran na uvođenje metakognitivnog problemski baziranog učenja.

„Njegov cilj je modernizacija obrazovanja na medicinskim fakultetima širom regiona, uz podizanje kvaliteta obrazovanja kroz razmjenu znanja sa prestižnim univerzitetima Evropske unije“, kazala je Mugoša.

Ona je navela da su povodom 15 godina od osnivanja Instituta, uspješno sprovedene tri značajne društveno odgovorne akcije.

„Akcijom „I drvo je lijek“ doprinijeli smo izgradnji dječijeg parka u Bloku 6, koji je ne samo oaza radosti za naše najmlađe sugrađane, već i simbol važnosti očuvanja prirode i zdravijeg načina života“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da su Akcijom „I igra je lijek“ istakli koliko su fizička aktivnost i igra ključni za zdravlje djece, dok inicijativom „Znanje je lijek“ edukuju djecu školskog uzrasta o pravilnoj i odgovornoj upotrebi ljekova.

