Mladić uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo deset požara

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su L.R. (19) iz Herceg Novog zbog sumnje da je podmetnuo deset požara na teritoriji te opštine.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, L.R. je uhapšen zbog sumnje da je, od 24. jula do 8. avgusta, izvršio deset krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti.

“L.R. je, kako se sumnja, izvršio ta krivična djela tako što je u deset navrata podmetnuo požare u dijelu hercegnovskog zaleđa, uz regionalne puteve, paleći nisko i visoko rastinje, usljed kojih je nastupila veća materijalna šteta”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su precizirali da je osumnjičeni u kontinuitetu izazivao požare u naselju Njivice, Žvinje, u Sutorini, Podima, Kamenom, Mokrinama, Sitnici, Zelenici i Kumboru.

Kako se navodi, na lokalizovanju tih požara, pored Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, aktivno su učestvovali službenici Direktorata za vanredne situacije i Vojske Crne Gore koji su podrškom iz vazduha gasili požare u Žvinjama i okolnim selima Herceg Novog.

“U tom periodu, prilikom preduzimanja aktivnosti iz nadležnosti policije, ostvarena je odlična saradnja i vršeno kontinuirano razmjenjivane podataka sa hercegnovskom Službom zaštite i spašavanja, kao i sa građanima kako bi se predmetni događaji sveobuhvatno riješili”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će osumnjičeni uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost.

