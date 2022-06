Mir i stabilnost da budu prioritetni ciljevi regiona

Podgorica, (MINA) – Mir i stabilnost prioritetni ciljevi kojim države regiona treba da streme, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na sastanku sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Selmom Cikotićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Adžić je danas primio u posjetu Cikotića, a sastanku je prisustvovao i vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške, Sergej Mučalica.

“Ministri su se složili da su odnosi dvije zemlje prijateljski, kao i da je dosadašnja saradnja institucija jako uspješna, i iskazali spremnost za intenziviranjem saradnje u istom smjeru”, kazali su iz MUP-s.

Navodi se da su sagovornici razmijenili mišljenja o aktuelnostima iz oblasti bezbjednosti i izazovima sa kojim se suočavaju u tom kontekstu.

“Adžić je istakao važnost evropskih integracija, i dodao da su mir i stabilnost prioritetni ciljevi kojim države regiona treba da streme”, kaže se u saopštenju.

Cikotić je, kako se dodaje, naglasio da je regionalna saradnja izuzetno bitna u cilju prevazilaženja izazova sa kojim se suočavaju zemlje regiona kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.

“Sagovornici su potvrdili važnost zajedničkih napora u smjeru osposobljavanja graničnih prelaza, koji su od krucijalnog značaja za razvitak turizma”, navodi se u saopštenju.

