Ministri EU dogovorili suspenziju viznih olakšica za Ruse

Brisel, (MINA) – Ministri vanjskih poslova Evropske unije (EU) dogovorili su se da, zbog ruske agresije na Ukrajinu, suspenduju sporazum sa iz 2007. godine sa Rusijom o viznim olakšicama, koji Rusima olakšava dobijanje turističkih viza, saopštio je šef evropske diplomatije Žozep Borelj.

Odluka dolazi nakon sedmica pritisaka u zemljama EU koje graniče s Rusijom u vezi sa ruskim državljanima koji putuju u blok sa šengenskim vizama koje su izdale neke države članice Unije, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Borelj je odluku, koja potpuno nije u skladu s potpunom zabranom izdavanja viza koju su tražile neke zemlje, objavio danas, nakon drugog dana sastanka ministara vanjskih poslova EU u glavnom gradu Češke.

On se pred sastanak založio da se umjesto potpunog ukidanja viza turistima iz Rusije svede na desetinu broj odobrenih viza, kako je uradila Finska.

“Nadam se da će sličnu odluku donijeti i EU. Finska je svela broj viza za ruske turiste i mi predlažemo da sličan korak preduzme i cijela Unija. Ukrajinci stradaju, ne bi trebalo da se nastavlja normalan turizam”, kazao je Borelj novinarima pred drugi dan neformalnog sastanaka ministara u Pragu.

