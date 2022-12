Miloševiću određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Nekadašnjem direktoru Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću određeno je zadržavanje do 72 sata, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Kako prenosi portal RTCG, Milošević će sjutra biti sporveden kod sudije za istragu.

Miloševićev advokat, Vladan Bojić, kazao je da se neće žaliti na tužilačko zadržavanje, ali da hoće ako sjutra bude produženo.

Bojić je naveo da je Milošević odbacio optužbe.

Ranije danas obavljeni su pretresi objekata koje koristi Milošević.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja u srijedu su uhapsili Miloševića, zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

