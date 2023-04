Milatović: Vaskrs podsjeća na univerzalne etičke vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Vaskrs pravoslavnim vjernicima navodeći da taj praznik podsjeća na univerzalne etičke vrijednosti.

Milatović je svim pravoslavnim vjernicima čestitao najveći hrišćanski praznik Hristovog vaskrsenja.

“Tajna vaskrsenja predstavlja konačnu pobjedu ljubavi nad mržnjom, podstičući pojedince i zajednice na pravednost, humanost, solidarnost i međusobno uvažavanje”, rekao je Milatović, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad.

On je kazao da Vaskrs podsjeća na univerzalne etičke vrijednosti, “kroz koje postajemo bliži jedni drugima”.

“Neka neprolazna simbolika ovih blagih dana utvrdi dobru volju među svima nama i posluži kao temelj jedinstva i blagostanja naše države i društva”, naveo je Milatović.

