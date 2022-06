Mihailo: Sljedeće sedmice uputiću zvaničan zahtjev premijeru za sastanak

Podgorica, (MINA) – Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) mitropolit Mihailo, sljedeće sedmice zvanično će uputiti dopis premijeru Dritanu Abazoviću, za pregovore te vjerske zajednice sa vladinim timom o zaključenju ugovora o uređenju međusobnih odnosa između države i CPC.

Mihailo je rekao Pobjedi da će tim CPC posebno insistirati na zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa te crkve koja je bila prepoznata i Ustavu Knjaževine Crne Gore iz 1905.

“Kao i na eliminaciji do sada demonstrirane diskriminacije Crnogoraca i Crnogorki pravoslavne vjeroispovijesti u pogledu ostvarivanja prava na slobodu ispovijedanja vjere i pristupa crnogorskim hramovima i crkvama koje su gradili crnogorska bratstva i plemena ili finansirala crnogorska država”, istakao je Mihailo.

On je kazao da su hramovi i crkve CPC bili u posjedu ili je sa njima raspolagala autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, koja je ukinuta aktom regenta Aleksandra 1920. godine.

Mihailo je rekao da „za razliku od nekih drugih subjekata CPC sa Vladom Crne Gore neće voditi tajne ili skrivene razgovore, već će javno obznaniti i sastav tima za pregovore i objaviti prijedlog ugovora koji će biti dostavljen Vladi kao polazna osnova za uređenje međusobnih odnosa“.

On smatra da je do sada CPC bila diskriminisana, posebno u periodu tajnih pregovora koje je vodila vlada premijera Zdravka Krivokapića.

“Suprotno Ustavu Crne Gore, koji uređuje odvojenost crkve od države i zabranjuje bilo koji oblik diskriminacije, ta vlada je Crkvu Srbije tretirala kao državnu crkvu Crne Gore, iako i Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji su oni donijeli, odnosno mijenjali, zabranjuje takvo postupanje”, kazao je mitropolit.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS