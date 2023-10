Međusobno povjerenje i dijalog put ka boljim mogućnostima za zajednicu u Pljevljima

Pljevlja, (MINA) – Partnerstvo, međusobno povjerenje i otvoreni dijalog o viziji razvoja opštine Pljevlja najbolji je put prema kreiranju boljih mogućnosti za lokalnu zajednicu.

To je ocijenjeno u okviru dijaloga koji je u Pljevljima okupio predstavnike Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Opštine Pljevlja, predstavnike i predstavnice privredne zajednice, organizacija civilnog društva, obrazovnih i institucija kulture, kao i lokalno stanovništvo.

Iz Kancelarije UNDP-a u Crnoj gori kazali su da je Nacionalni savjet za održivi razvoj Crne Gore uz podršku UNDP-a početkom ove godine pokrenuo široki društveni dijalog na temu pravedne energetske tranzicije.

To, kako su naveli, podrazumijeva pravovremeno planiranje procesa koji u fokus stavlja potrebe ljudi, razvoj ljudskog kapitala i nezaobilaznu podršku diverzifikaciji privredne aktivnosti u regionu uglja Pljevlja.

“Dosadašnji dijalog na lokalnom i nacionalnom nivou o izazovima i pravcima razvoja Pljevalja otvorio je i pitanje investicija koje će podržati održiv ekonomski rast i razvoj zajednice i programa podrške za pravednu energetsku tranziciju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj stvoriti povoljan ambijent za sve građane Pljevalja, a naročito mlade, kako bi u svom gradu dobili priliku za razvoj sopstvenih potencijala.

Kao doprinos dijalogu, UNDP u Crnoj Gori je organizovao posjetu Pljevljima i niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, sa ciljem podsticanja saradnje i nastavka otvorenog razgovora o prilikama i potencijalnim budućim inicijativama za zeleni razvoj Pljevalja.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova poručila je da je razgovor o tranziciji zapravo razgovor o razvoju ljudskog kapitala, perspektivi budućih generacija, održivom i inkluzivnom razvoju.

„Građani Pljevalja aktivno učestvuju u dijalogu, a njihovi stavovi i potrebe su osnovna smjernica za kreiranje mape puta pravedne tranzicije”, rekla je Paniklova.

Ona je objasnila da taj proces znači usmjeravanje potencijala i resursa na rješenja kojima će se ulagati u razvoj ljudskog kapitala u Pljevljima, diverzifikovati privreda, izgraditi snažni programi podrške tržištu rada, ulagati u edukaciju i osposobljavanje radne snage i razvoj preduzetništva – naročito ohrabrujući mlade da budu nosioci promjena u svom gradu.

“Da Pljevlja imaju potencijal za to pokazuju primjeri inovativnih i kreativnih ideja i rješenja ljudi u Pljevljima – kao što je “Inženjerska škola nauke” koju grupa mladih entuzijasta iz NVO “KSAN” već četiri godine organizuje u cilju promocije inovacija i nauke među mladima”, poručila je Paniklova.

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš zahvalio je međunarodnim partnerima na podršci u zajedničkom kreiranju vizije pravca razvoja te opštine.

„Tema pravedne tranzicije i potreba da se ona sprovede na pravedan način nas je sve ujedinila oko istog cilja, koji je zapravo i strategija razvoja naše opštine – a to je stvaranje ambijenta u kojem će svi naši građani i građanke imati priliku da realizuju sopstvene potencijale, vode zdrave i kvalitetne živote, i da život u Pljevljima bude njihov izbor”, rekao je Vraneš.

Kako je kazao, za to je potrebna volja, spremnost na saradnju i investicije.

“Zahvalan sam našim međunarodnim partnerima na podršci i spremnosti da iniciraju dijaloge na ovu temu”, kazao je Vraneš.

On je dodao da ga posebno raduje što u tom kompleksnom procesu imaju sve jasniju podršku kreativnih i inovativnih sugrađana, koji su spremni da daju doprinos zajedničkom cilju.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Ingve Engstrom. Kazao je da su Pljevlja grad bogate istorije, kulture i velikog ekonomskog potencijala koji treba iskoristiti kako bi lokalna zajednica koja se većinom oslanja na rudnik uglja i termoelektranu otključala sve svoje kapacitete.

“Time će i pravedna energetska tranzicija za zajednicu biti ne samo obaveza već i zamajac novog napretka“, rekao je Ingve Engstrom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS