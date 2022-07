Medenica saslušana u SDT-u

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica saslušana je danas u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), saopštili su iz SDT-a.

U saopštenju objavljenom na sajtu SDT-a navodi se da je Medenica saslušana na okolnosti novog krivičnog djela – zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja , koje joj se stavlja na teret.

Navodi se da SDT zbog tajnosti postupka za sada ne može iznijeti više informacija.

