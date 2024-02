Marković: Formiran predmet povodom navoda o korupciji sa sjednice odbora

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet povodom navoda o korupciji sa sjednice Ustavnog odbora, kazao je vrhovni državni tužilac (VDT) Milorad Marković.

Marković je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je SDT formirao predmet povodom “svih navoda moguće korupcije više osoba”.

“Očekujem da će pozvati (Andreja) Milovića i (Filipa) Adžića, i da će ih saslušati i uzeti izjavu u svojstvu građanina u odnosu na sve navode koje smo mogli čuti danas na Ustavnom odboru”, kazao je Marković.

On je pozvao Milovića i Adžića da ne čekaju da ih pozove SDT.

“Smatram da je odgovorno postupanje, naročito nosilaca javnih funkcija i predstavnika političkih partija, da uvijek, kad imaju sumnju na izvršeno krivično djelo, da to prijave i da daju sve moguće dokaze, i u krivičnoj prijavi obrazlože na osnovu čega su dobili te informacije”, rekao je Marković, prenosi portal Vijesti.

On je poručio je da je takvo saopštavanje i javno optuživanje neozbiljno i da ne smije da se dešava.

Marković je rekao da želi da vjeruje da je njegov izbor izraz spremnosti parlamenta da se izađe iz v.d. stanja poslije četiri godine i da Crna Gora ima VDT-a u punom mandatu koji je spreman da napravi suštinske promjene.

“Ne želim da prepoznajm bilo koju namjeru koja može uticati na bilo koji način na postupanje mene kao VDT-a. Ključni cilj mi je da Državno tužilaštvo ne bude u sjenci politike”, rekao je Marković.

On je kazao da su ključni motivi za njegovu kandidaturu za VDT-a nalaze u njegovom programu rada.

Upitan da li su ga “animirali” neki poslanički klubovi, neko iz aktuelne vladajuće većine, ili eventualno neko od kolega u tužilaštvu, Marković je kazao da nije bio podstaknut od bilo koga da se kandiduje.

“Iako moram priznati da su se moji motivi našli i u stanju u tužilačkoj organizaciji, prije svega o stanju podrške glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću”, dodao je Marković.

On je kazao da je kroz svoj angažman, koji je podrazumijevao blisku saradnju sa SDT-om, prepoznao da SDT radi u vanrednim uslovima, koji nijesu zadovoljavajući.

Na pitanje da li je imao podršku Novovića da se kandiduje, a možda i podsticaj, on je kazao da je vrlo teško da je bilo podsticaja.

“Ali, siguran sam da Novović smatra da sam sasvim dovoljan kandidat za VDT-a, poznajući moje profesionalne i lične kvalitete”, dodao je Marković.

Na pitanje da li postoji rizik da nakon njegovog izbora bude kao kada je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, uprkos hijerarhiji u VDT-u, bio “pretpostavljeni” vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, Marković je rekao takav rizik ne postoji.

” Odmah sam rekao da mogu raditi samo u skladu sa Ustavom i zakonom. U profesionalnom djelovanju ne postoje poznanstva, već samo kolegijalan i profesionalan odnos, i striktna primjena zakona u svakom konkretnom slučaju”, poručio je Marković.

On je rekao da se ne bi libio da podnese ostavku, ako na bilo koji način ne postupa u skladu sa zakonom.

Upitan o tvrdnji sutkinje Suzane Mugoše da je presuda u slučaju “državni udar” kupljena, Marković je ponovio da postoji obaveza svakog građanina da prijavi krivično djelo, a ne da te informacije saopštava u javnom prostoru, ne nudeći dokaze.

“Ubuduće će svako ovakvo javno pojavljivanje, posebno javnih ličnosti, funkcionera, nosilaca pravosudne funkcije, rezultirati pozivanjem, saslušanjem i davanjem informacija javnosti u kojoj mjeri su ozbiljne optužbe, upravo da bismo ukazali da javno iznijeta riječ mora nositi sa sobom odgovornost”, rekao je Marković.

Marković je, komentarišući to što je Novović morao da podsjeća Milovića da nije u njegovoj nadležnosti da smjenjuje šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića, rekao da samostalnost tužilaštva mora biti maksimalno očuvana.

“Sa pozicije VDT-a ću učiniti sve da rad Državnog tužilaštva, pa i SDT-a, bude u potpunosti samostalan, bez pritiska i uticaja”, istakao je Marković.

Upitan da li je to pritisak, on je kazao da je to “pritisak na očigledno neke druge državne organe”.

Marković je podsjetio da, po zakonu, šef SPO-a može biti razriješen samo uz saglasnost GST-a.

“Ali sam u potpunosti ubijeđen da bilo kakav pritisak, pa i taj, neće uroditi plodom da gospodin Novović donosi odluke na osnovu stavova bilo koga. Donosiće odluke samo na osnovu onoga što je njegov uvid u rad svakog zaposlenog u SDT-u i SPO-u”, rekao je Marković.

On je dodao da nema formiran stav o Šukoviću, jer nije imao priliku da se upozna sa njegovim radom.

“Moramo priznati da su u prethodnom periodu postignuti odlučni rezultati, imajući u vidu uslove rada SPO-a i SDT-a, i na to moramo obratiti pažnju. Ono što sam se mogao upoznati u ova četiri dana je da su ti rezultati bili izvanredni, imajući u vidu uslove, a ne možemo reći da su to isključivo rezultati SDT-a, već i SPO-a”, kazao je Marković.

Upitan da li činjenica da se direktor Uprave policije Zoran Brđanin i dalje nalazi na čelu policije, a da se njegove “prijateljske veze” sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem pominju u izvještaju Europola, ugrožava odnos sa partnerima koji Crnoj Gori dostavljaju podatke, Marković je odgovorio da je tužilaštvu neophodna stabilnost svih institucija.

On je istakao da je potrebna podrška parlamenta, Vlade i drugih organa.

Kako je rekao, to podrazumijeva da Vlada mora obezbijediti stabilnost funkcionisanja Uprave policije.

“Bez direktora Uprave policije koji se nalazi u stalnom mandatu, koji ima puno povjerenje, ne možemo očekivati ni da njegovi podređeni, pa čak i ljudi u SPO-u, imaju potpunu stabilnost da mogu da rade na pravi način svoj posao”, istakao je Marković.

On je ocijenio da Vlada mora obezbijedi na čelu policije osobu koja će biti u stalnom mandatu i ispunjavati sve kriterijume da mogu sarađivati na nivou na kojem moraju.

Marković je, upitan gdje vidi glavne probleme u tužilaštvu, i kako namjerava da sistem oslobodi od “nekih prokazanih kadrova”, rekao da je to pitanje veoma kompleksno.

“Prepoznati nedostatke nije teško, ali je teško objasniti na koji način se u veoma kratkom periodu može postići promjena.

“Kada govorimo o “prokazanim” tužiocima, to je prilično jaka riječ. Ako pretpostvljamo da su to oni tužioci koji su se ogriješili o zakon, koji nisu sprovodili zakon, funkcionisali efikasnost, oni treba da budu identifikovani”, naveo je Marković.

On je naglasio da mu je namjera da se izvrši kompletna analiza rada i funkcionisanja tužilačke organizacije, a naročito da se sprovede nadzor rada i postupanja državnih tužilaca.

Prema riječima Markovića, na osnovu tog nadzora moći će više da kaže o onim konkretnim tužiocima koji nijesu postupali u skladu sa zakonom.

Na pitanje da li će ustanoviti zašto tužioci nijesu tražili produženje pritvora za Svetozara Marovića i zašto je sporazum o priznanju krivice potpisan kad je Marović izašao iz pritvora, on je rekao da će i u tom slučaju biti sproveden nadzor.

Marković je naglasio da će svi predmeti ratnih zločina “biti pod pažnjom”.

On je rekao da već radi na izradi strategije i da će na osnovu nje svi predmeti koji su završeni biti preispitani, na način koji isključuje bilo kakav konflikt interesa i da će se na osnovu te analize dalje postupati.

“Pitanje ratnih zločina mora biti rasvijetljeno, ne samo zbog porodica žrtvi, već zbog društva Crne Gore, koje ne može ići dalje dok ne raščisti sa prošlošću”, poručio je Marković.

On je poručio da će se utvrditi ako su napravljeni propusti, i u odnosu na to djelovati.

