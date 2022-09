MANS: Rebalansom budžeta brišu ulaganja u bolnice i škole

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore rebalansom budžeta odustaje od izgradnje i rekonstrukcije 14 objekata u oblasti zdravstva, 11 škola i dva vrtića, kao i brojnih saobraćajnica, posebno na sjeveru države, saopštili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da se istovremeno višestruko povećavaju planirani troškovi pojedinih projekata, i to bez bilo kakvog obrazloženja.

Kako su naveli iz MANS-a, rebalansom su umanjena sredstva za izgradnju opšte bolnice u Pljevljima sa 1,2 miliona na nepunih 250 hiljada EUR.

„Umjesto 900 hiljada EUR za rekonstrukciju bolnice u Bijelom Polju, rebalansom je planirano samo hiljadu EUR na kontu – izgradnja građevinskih objekata“, ističe se u saopštenju.

Iz MANS-a su kazali da se odustalo i od izgradnje zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege u Nikšiću, za koji je budžetom planirano skoro 300 hiljada EUR, a rebalansom je za gradnju ostalo svega hiljadu.

Prema njihovim riječima, neće biti ni rekonstrukcije zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama, jer je i za te namjene ostavljeno samo hiljadu EUR, a ne skoro 300 hiljada, kako je predviđeno orginalnim budžetom.

„Odustalo se i od izgradnje Centra PET CT sa klinikom za hematologiju za koji je bilo predviđeno skoro 330 hiljada EUR, a u rebalansu je ostala samo hiljada“, naveli su iz MANS-a.

Oni su rekli da je Vlada odustala i od rekonstrukcije objekta stare bolnice “Danilo I” na Cetinju za koju je bilo predviđeno 180 hiljada EUR, a sada samo hiljadu.

Kako su naglasili iz MANS-a, neće biti ni doma zdravlja u Siti kvartu /City kvartu/ za čiju izgradnju je bilo predviđeno skoro 140 hiljada, a sada samo hiljadu EUR.

„Višestruko su umanjena sredstva za Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav, sa 235 hiljada na 40 hiljada EUR. Umjesto preko 80 hiljada EUR, koliko je bilo opredijeljeno za adaptaciju i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj, u budžetu je ostala samo hiljada“, istakli su iz te NVO.

U rebalansu je, prema njihovim riječima, preostalo samo hiljadu EUR za izgradnju Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

„Dok je važećim budžetom planirano preko 120 hiljada EUR za adaptaciju odjeljenja izabranih ljekara za odrasle i fizijatriju Doma zdravlja Budva, u rebalansu za to nije ostalo ni centa“, saopštili su iz MANS-a.

Oni su kazali da su rebalansom višestruko smanjena sredstva za izgradnju vrtića u Golubovcima i Grblju na iznose manje od 10 hiljada EUR.

Iz MANS-a su rekli da se odustaje i od izgradnje, odnosno rekonstrukcije fiskulturnih sala u 11 škola, od čega su tri u Beranama, po dvije u Bijelom Polju, Andrijevici i Golubovcima, po jedna u Gusinju i Kotoru, za šta je u rebalansu preostalo manje od deset hiljada EUR.

Kako su istakli, dramatično se smanjuju troškovi izgradnje i rekonstrukcije mnogih puteva, a od kojih se od nekih u potpunosti odustaje, sudeći po veoma malim sredstvima predviđenim rebalansom.

„Odustalo se od izgradnje puta Srđevac- Lozna jer je umjesto 800 hiljada, koliko je sada predviđeno budžetom, u rebalansu ostavljeno samo hiljadu EUR“, ukazali su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, neće biti ni izgradnje dijela zaobilaznice u Pljevljima, od raskrsnice kod “Balkana” do raskrsnice kod “Sekcije za puteve“, jer je budžet za taj projekat smanjen sa 410 hiljada na hiljadu EUR.

„Istopila se rekonstrukcija puta Kolašin – Mojkovac, pa umjesto planiranih 800 hiljada EUR u rebalansu za te namjene ostaje samo 50 hiljada“, naveli su iz MANS-a.

Iz te NVO su saopštili da se odustalo i od rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje, jer su sredstva za te namjene sa skoro 300 hiljada EUR smanjena na hiljadu.

Kako su naveli, umjesto 765 hiljada EUR za sanaciju kritične tačke Sokolovina, na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, rebalansom je predviđeno 15 hiljada EUR.

„Neće biti ni rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje jer je umjesto predviđenih skoro 290 hiljada rebalansom predviđeno samo hiljadu EUR. Ista je situacija i sa rekonstrukcijom puta Gusinje – Vusanje, gdje je umjesto 200 hiljada u rebalansu ostalo oko hiljadu EUR“, rekli su iz MANS-a.

Oni su ukazali da su sredstva za rekonstrukciju puta Tuzi – Mataguži smanjena sa 1,3 miliona na 300 hiljada EUR, ili za skoro 80 odsto.

Iz MANS-a su istakli da višestruko rastu troškovi za preko 50 projekata predviđenih budžetom, a ukupna povećanja iznose preko 30 miliona EUR, o čemu, kako su kazali, nema nikakvog obrazloženja u rebalansu.

Kako su naveli, rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, treba da košta četiri miliona EUR više nego što je predviđeno važećim budžetom.

„Rekonstrukcija magistralnog puta M-8 Danilovgrad -Podgorica treba da košta 2,85 miliona EUR više, izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu čak dva miliona više,a izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici za milion EUR više“, rekli su iz MANS-a.

Oni su ponovili da ni jedno od ovih povećanja nije obrazloženo u rebalansu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS