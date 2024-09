Mandić: Nikšić značajan centar kulture, obrazovanja i privrede

Podgorica, (MINA) – Nikšić nije samo istorijski simbol, već i značajan centar kulture, obrazovanja i privrede, koji i danas doprinosi razvoju Crne Gore, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je Dan opštine Nikšić čestitao predsjedniku Opštine Marku Kovačeviću i predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću i građanima tog grada.

Mandić je rekao da je Nikšić grad sa izuzetno bogatom istorijom i tradicijom, duboko ukorijenjenom u borbi za slobodu i jedinstvo našeg naroda, ali i razvoju naše zemlje.

“Vaš kraj, koji je vjekovima bio simbol otpora i hrabrosti, iznjedrio je generacije ljudi koji su dali nemjerljiv doprinos u očuvanju nacionalnog dostojanstva i naše slobodarske tradicije“, naveo je u čestitci Mandić.

On je dodao da Nikšić nije samo istorijski simbol, već i značajan centar kulture, obrazovanja i privrede, koji i danas daje veliki doprinos razvoju Crne Gore.

Mandić je naglasio da se za veoma kratak vremenski period, Nikšiću povratila stara slava i titula pokretačke snage privrede cijele Crne Gore, posebno u oblasti energetike koja predstavlja budućnost čovječanstva i da tome svjedoče građani tog grada, Crne Gore, ali i šire.

„Raduje me što je pokrenuta inicijativa da vaš grad bude Evropska prijestonica kulture 2030. godine i želim da znate da će vas Skupština Crne Gore, a duboko sam uvjeren i ostale institucije, snažno podržati u ostvarivanju tog, za sve nas, velikog cilja” – istakao je predsjednik Mandić.

On je zaključio da je siguran da će Nikšić nastaviti da njeguje svoje slobodarske tradicije i ujedno težiti ka napretku i prosperitetu posebno vodeći računa o budućim generacijama, kroz odgovornu i predanu porodičnu politiku.

