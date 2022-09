Manastire i kulturna dobra ponovo upisati u vlasništvo Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) pozvala je građane da potpišu peticiju kojom se, kako su naveli, traži da se nezakonito upisane crnogorske crkve, manastiri, kulturna dobra i crkveno zemljište u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve (SPC), ponovo upišu u vlasništvo Crne Gore.

Mitropolit CPC Mihailo kazao je da peticijom crnogorski građani i vjernici te crkve traže od državnih organa da omoguće CPC u Crnoj Gori da ponese krst kao nasljednica crkve, koja je u Ustavu kraljevine iz 1905. godine imenovana i statusno definisana rečenicom “Crnogorska je crkva autokefalna”.

Kako je naveo, kralj Aleksandar Karađorđević je dekretom, 17. juna 1920. godine, protivustavno ukinuo Crnogorsku crkvu, a Crna Gora do danas nije se koristila pravom da CPC povrati status domicilne crkve.

Mihailo je kazao da će peticiju proslijediti nadležnim međunarodnim i domaćim institucijama i javno i masovno manifestovati zahtjeve iz nje u cijeloj Crnoj Gori.

On je naveo da je Crna Gora napadnuta spolja i iznutra.

„Odriče joj se pravo da bude država, Crnogorcima nacionalni iskaz, a CPC je raspeta“, kaže se u saopštenju.

Mihailo je rekao da vlasti zakonima, koji prokose moralu i pravdi, podupiru strane interese.

„Ozakonili su Crnu Goru kao koloniju čiji se pravni akti pišu u drugim državama, a njena politika usaglašava sa interesima nekih zemalja iz okruženja“, navodi se u saopštenju.

Mihailo je kazao da država silom nasrće protiv svih koji stameno stoje na braniku domovine i čuvaju njenu slobodu.

„Na nedavnim mirnim građanskim protestima na Cetinju i u Nikšiću nasrnula je na učesnike, na način da je im je dovela u pitanje i živote“, rekao je Mihailo.

Prema njegovim riječima, okosnica takve politike je SPC, kojoj su sve crnogorske crkve, manastiri i pokretna i nepokretna crkvena imovina nezakonito upisani u vlasništvo.

„Koristi ih, da s katedre i oltara njeno svještenstvo raspiruje mržnju protiv Crnogoraca, manjinskih naroda, pripadnika drugih vjera i Crne Gore. Manastire je pretvorila u kasarne, a novcem od prodaje crkvenog zemljišta finasira politiku kojom priziva zlo i prijeti građanskom miru”, naveo je Mihailo.

On je apelovao na sve građane Crne Gore, u zemlji i inostranstvu, bez razlike na vjeru i naciju, prije nego bude kasno, da ustanu u odbranu temeljnih vrijednosti civilizacije i građanskog mira, “koji su ugroženi združenim djelovanjem crnogorske Vlade i Srpske crkve”.

„Ta crkvena imovina mora biti ponovo vraćena u državno vlasništo, a CPC vraćen status domicilne crkve sa svim konsekvencama koje iz toga proishode“, kaže se u saopštenju.

Peticija je dostupna na linku: https://docs.google.com/forms/d/1qNBY2cozwMTm2atE93qckGLvFLxh007d6fAAhDCptxk/edit.

